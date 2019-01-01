«Західний Олімп»: жити в місті за містом*

Житловий комплекс, що розташований у селі Тарасове поблизу Луцька, уже давно став наочним прикладом того, як легко можна мати спокійне заміське життя та водночас користуватися усіма благами, що дає міська інфраструктура.При виборі власного помешкання пріоритетними критеріями потенційні покупці завжди визначають безпеку, комфорт та затишок. Помітно, що за останні роки потреби населення помітно змінилися та еволюціонували. Адже, обираючи між квартирою поблизу роботи і житлом подалі від міської метушні, більшість схилятиметься до другого варіанту. Проте і досі думка про купівлю заміського житла для декого здається ризикованою «авантюрою», тому часто українці відмовляють собі у задоволенні жити поза межами метушливого міста через відсутність інфраструктури і незручності з транспортом.Житловий комплекс «Західний Олімп», що зводить помешкання у селі Тарасове поблизу Луцька, розвіяв побоювання щодо усіх незручностей, яких так бояться потенційні покупці, адже разом із затишними помешканнями власники квартир отримають ідеальну інфраструктуру та транспортну розв’язку, що дозволить за лічені хвилини дістатися до центру Луцька. Забудовник переконав, що вести звичне життя містянина та мати при цьому сучасне і безпечне житло поближче до природи цілком реально.Основні переваги житлового комплексу уже оцінили власники квартир «Західного Олімпу», а для тих хто ще вагається, обираючи свою майбутню домівку, ЖК представляє основні переваги заміського помешкання:Обираючи розташування житлового комплексу, забудовник орієнтувався на комфортну інфраструктуру та транспортну розв’язку, адже зрозуміло, що важлива частина життя майбутніх мешканців залишиться все ж на території міста. Саме тому навіть ті сім’ї, які не мають власного авто, зможуть дістатися до центру Луцька за 15 хвилин. До того, ж на території самого комплексу підприємці мають змогу орендувати офісні приміщення, а тому мешканці зможуть знайти все необхідне, практично не виходячи дому. А це - магазин, перукарня, аптека, масажний кабінет та швейний магазин. До слова, неподалік від комплексу знаходяться також місцева школа, дитячий садок та лікарня.Аби вести здоровий спосіб життя, більше не обов’язково купувати абонемент у спортзал. Мешканці «Олімпу» матимуть своє спортивне містечко, де зможуть знайти собі розвагу як діти, так і дорослі. Дитячий майданчик облаштований з якісних та надійних матеріалів, адже здоров’я найменших громадян завжди було пріоритетом для забудовника. А великий спортивний майданчик може стати прекрасним місцем для ранкових пробіжок та спортивних занять для всієї родини.Близькість до природи – один з найголовніших аспектів, на які орієнтувалися проектанти, створюючи сучасний заміський комплекс «Західний Олімп». Саме тому, зводячи помешкання заміського типу, вони обрали технологію панорамного скління. Це дозволило створити ідеальний огляд з вікна, тож власники квартир можуть кожного дня сповна насолоджуватися неперевершеними краєвидами. Окрім того, в такий спосіб у житловому комплексі забезпечили економію електроенергії, адже для освітлення кімнат цілком вистачає денного світла.Неперевершені краєвиди навколо – далеко не все, що чекає на мешканців «Західного Олімпу». Забудовник вирішив доповнити природні ландшафти і створив справжній оазис на території житлового комплексу. «Олімп» озеленили декоративними рослинами, а поблизу створили сквер – ідеальне місце для прогулянок з дітьми та коханими. До слова, всього за 1 кілометр від ЖК також розміщена база відпочинку «Боголюби».Одним з найголовніших критеріїв під час будівництва «Олімпу» було облаштування саме безпечної домівки. І мова не лише про якісні та сертифіковані матеріали, які забудовник використав для зведення житла. «Західний Олімп» став своєрідною фортецею для усіх мешканців: територія комплексу огороджена парканом, має шлагбаум, камери спостереження та пункт охорони, а з настанням сутінок автоматична система вмикає ліхтарі.Наразі у наявності залишилося всього кілька однокімнатних та трьохкімнатних квартир комплексу, тому тим, хто досі шукає свій ідеальний дім, варто поспішити.