У Рівному померла учениця 9-го класу, якій стало зле на уроці





Це сталося сьогодні, 17 грудня, у школі № 22, - пише



Як з'ясувалось, дівчинці, яка навчалась у 9-му класі, стало зле на уроці. Відомо, що вона хворіла і була звільнена з фізкультури.



За словами головного лікаря Рівненської станції екстреної медичної допомоги Валерія Ковальчука, дівчинка очікувала на складну операцію – пересадку серця: "Так, був такий виклик. Дев’ятикласницю везли в обласну лікарню, надавали їй допомогу. Вже у медзакладі констатували смерть. Їй мали пересаджувати серце. Діагноз — кардіоміопаті́я (міокардіопатія). Це ураження серцевого м'яза нез'ясованої етіології".

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