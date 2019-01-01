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У Рівному померла учениця 9-го класу, якій стало зле на уроці

У Рівному померла учениця 9-го класу, якій стало зле на уроці
У Рівному померла учениця 9-го класу, якій мали пересадити серце.

Це сталося сьогодні, 17 грудня, у школі № 22, - пише Радіо Трек.

Як з'ясувалось, дівчинці, яка навчалась у 9-му класі, стало зле на уроці. Відомо, що вона хворіла і була звільнена з фізкультури.

За словами головного лікаря Рівненської станції екстреної медичної допомоги Валерія Ковальчука, дівчинка очікувала на складну операцію – пересадку серця: "Так, був такий виклик. Дев’ятикласницю везли в обласну лікарню, надавали їй допомогу. Вже у медзакладі констатували смерть. Їй мали пересаджувати серце. Діагноз — кардіоміопаті́я (міокардіопатія). Це ураження серцевого м'яза нез'ясованої етіології".

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Теги: учениця, смерть, Рівне
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