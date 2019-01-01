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Біля луцької школи вандали понищили футбольне поле

Біля луцької школи вандали понищили футбольне поле
Поблизу Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» вандали понищили футбольне поле.

Про це під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови сьогодні, 17 грудня, повідомила начальник управління освіти Зіновія Лещенко, - пишуть Волинські новини.

«У школі № 9 вандали руйнували футбольне поле битами зі штучним покриттям на очах у сторожа і директора навчального закладу – і вони не могли їм протистояти до прибуття поліції. Вандалізмом займались досить юні особи», - зазначила головна освітянка Луцька.

Зі слів посадовиці, на превеликий жаль, культура лучан, яка повинна бути на вищому рівні, досить у плачевному стані.

«Руйнують футбольні поля і щоразу потрібно віднаходити кошти на їхній ремонт. Школи своїми силами як могли ремонтували, але є таке поняття як фізичне знищення. Є доросла аудиторія, яка використовує і спортивні поля, і надвірні споруди. За бюджетні кошти потрібно й прочесати футбольні поля, а часто вручну це зробити не виходить, треба відповідну машину.

Також потрібні кошти на ремонт сіток, огородження, воріт і не тільки на вулиці і в спортивних залах. Великі кошти міська рада виділяє, щоб привести спортзали та актові зали в порядок у відповідності до міжнародних норм. Але існує ще й людський фактор. Зокрема, вандали фізично знищують ці поля і щоразу їх відновлювати – велике навантаження як на бюджет навчальних закладів, так і на бюджет міста", - резюмувала Зіновія Лещенко.

Фото - ілюстративне.

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Теги: вандали, футбольне поле, Луцьк
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