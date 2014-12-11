Українські в'язні мають вільний доступ до інтернету





Про це йдеться у тексті наказу, -



“Для надання засудженим можливості користуватися послугою доступу до Інтернету та відправляти онлайн-звернення допускається використання спеціалізованих технічних пристроїв з відповідним програмним забезпеченням, у тому числі портативних”, — йдеться у тексті наказу.



Окрім того, послуга доступу до Інтернету, користування засобами IP-телефонії та використання засобів відеозв’язку через Інтернет надається засудженим у приміщенні інтернет-класу.



“За наявності технічної можливості послуга доступу до Інтернету та відправлення онлайн-звернень за допомогою технічного пристрою надається засудженим безпосередньо у відділеннях соціально-психологічної служби”, — йдеться у тексті наказу.



Також, у структурних дільницях установ, де передбачено тримання засуджених у приміщеннях камерного типу, для надання засудженим доступу до Інтернету, користування засобами IP-телефонії та використання засобів відеозв’язку через Інтернет у відокремлених приміщеннях обладнуються ізольовані робочі місця.



“За наявності технічної можливості послуга доступу до Інтернету та відправлення онлайн-звернень за допомогою технічного пристрою таким засудженим надається безпосередньо в камері. Засуджені, на яких накладено стягнення у виді поміщення у дисциплінарний ізолятор, карцер або переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери), за наявності технічної можливості можуть відправляти онлайн-звернення за допомогою технічного пристрою”, — йдеться у тексті наказу.



Додамо, що наказ набирає чинності з дня його опублікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство юстиції України 10 грудня затвердило наказ, відповідно до якого засудженим дозволено користуватися Інтернетом не лише в інтернет-класах, а і у камерах.Про це йдеться у тексті наказу, - передає УНН.“Для надання засудженим можливості користуватися послугою доступу до Інтернету та відправляти онлайн-звернення допускається використання спеціалізованих технічних пристроїв з відповідним програмним забезпеченням, у тому числі портативних”, — йдеться у тексті наказу.Окрім того, послуга доступу до Інтернету, користування засобами IP-телефонії та використання засобів відеозв’язку через Інтернет надається засудженим у приміщенні інтернет-класу.“За наявності технічної можливості послуга доступу до Інтернету та відправлення онлайн-звернень за допомогою технічного пристрою надається засудженим безпосередньо у відділеннях соціально-психологічної служби”, — йдеться у тексті наказу.Також, у структурних дільницях установ, де передбачено тримання засуджених у приміщеннях камерного типу, для надання засудженим доступу до Інтернету, користування засобами IP-телефонії та використання засобів відеозв’язку через Інтернет у відокремлених приміщеннях обладнуються ізольовані робочі місця.“За наявності технічної можливості послуга доступу до Інтернету та відправлення онлайн-звернень за допомогою технічного пристрою таким засудженим надається безпосередньо в камері. Засуджені, на яких накладено стягнення у виді поміщення у дисциплінарний ізолятор, карцер або переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери), за наявності технічної можливості можуть відправляти онлайн-звернення за допомогою технічного пристрою”, — йдеться у тексті наказу.Додамо, що наказ набирає чинності з дня його опублікування.

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