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Експерти опублікували ТОП-10 найгірших паролів

Експерти опублікували ТОП-10 найгірших паролів
Фахівці опублікували статистику найпопулярніших паролів, які з’явилися у відкритому доступі у 2019 році.

Виявилося, що мільйони користувачів продовжують використовувати найпростіші комбінації, які легко підібрати навіть зловмисникам-аматорам. Про це повідомили розробники менеджера паролів NordPass, – інформує Прямий.

Автори рейтингу найгірших паролів проаналізували близько 500 мільйонів комбінацій букв і цифр. За даними фахівців, це лише верхівка айсберга – всього за минулий рік були скомпрометовані майже три мільярди акаунтів.

Вони опублікували список із двохсот найбільш використовуваних і слабких паролів 2019 року. Це паролі, зібрані в результаті різних зломів і витоків даних.

У порівнянні з 2018 роком, в поточному практично нічого не змінилося. Найбільш популярні паролі все ще очевидні й легко вгадуються.

Як правило, серед легких паролів комбінації чисел: 12345, 111111, 123321. Поширені жіночі імена: Nicole, Jessica, Hannah. Набори букв і символів по горизонталі, вертикалі або діагоналі на клавіатурі: asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx.

Експерти опублікували ТОП-10 найгірших паролів

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Теги: пароль, топ, рейтинг
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