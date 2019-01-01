Експерти опублікували ТОП-10 найгірших паролів





Виявилося, що мільйони користувачів продовжують використовувати найпростіші комбінації, які легко підібрати навіть зловмисникам-аматорам. Про це повідомили розробники менеджера паролів NordPass, – інформує



Автори рейтингу найгірших паролів проаналізували близько 500 мільйонів комбінацій букв і цифр. За даними фахівців, це лише верхівка айсберга – всього за минулий рік були скомпрометовані майже три мільярди акаунтів.



Вони опублікували список із двохсот найбільш використовуваних і слабких паролів 2019 року. Це паролі, зібрані в результаті різних зломів і витоків даних.



У порівнянні з 2018 роком, в поточному практично нічого не змінилося. Найбільш популярні паролі все ще очевидні й легко вгадуються.



Як правило, серед легких паролів комбінації чисел: 12345, 111111, 123321. Поширені жіночі імена: Nicole, Jessica, Hannah. Набори букв і символів по горизонталі, вертикалі або діагоналі на клавіатурі: asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахівці опублікували статистику найпопулярніших паролів, які з’явилися у відкритому доступі у 2019 році.Виявилося, що мільйони користувачів продовжують використовувати найпростіші комбінації, які легко підібрати навіть зловмисникам-аматорам. Про це повідомили розробники менеджера паролів NordPass, – інформує Прямий Автори рейтингу найгірших паролів проаналізували близько 500 мільйонів комбінацій букв і цифр. За даними фахівців, це лише верхівка айсберга – всього за минулий рік були скомпрометовані майже три мільярди акаунтів.Вони опублікували список із двохсот найбільш використовуваних і слабких паролів 2019 року. Це паролі, зібрані в результаті різних зломів і витоків даних.У порівнянні з 2018 роком, в поточному практично нічого не змінилося. Найбільш популярні паролі все ще очевидні й легко вгадуються.Як правило, серед легких паролів комбінації чисел: 12345, 111111, 123321. Поширені жіночі імена: Nicole, Jessica, Hannah. Набори букв і символів по горизонталі, вертикалі або діагоналі на клавіатурі: asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx.

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