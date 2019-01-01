Завтра, 19 грудня, у маршрутках Луцька – лише електронний квиток: яка готовність

Від завтра, 19 грудня, у громадському транспорті Луцька можна буде оплатити проїзд лише за допомогою електронного квитка.Начальник управління транспорту і зв’язку Луцької міської радирозповів, що станом на 18 грудня валідоторами обладнані 45 тролейбусів та 100 маршруток.«Необладнані 17 автобусів підприємства «Санрайз». Процес іде», - сказав посадовець і додав, що дехто з перевізників спробував «піти на хитрощі». Як приклад, він назвав перевізника ПАТ «Луцьке АТП 10701». За словами Степанова, аби не встановлювати валідаторів, підприємець «поміняв вивіски» та запустив приміський маршрут №236.Окрім того, начальник транспортного управління зауважив, що за вчора, 17 грудня, 82 тисячі пасажирів оплатили проїзд електронним квитком.«Загалом у день транспортом користуються приблизно 160 тисяч пасажирів, тобто ми вийшли на половину. Лучани готові давно, була затримка за перевізниками», - резюмував Степанов.