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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Завтра, 19 грудня, у маршрутках Луцька – лише електронний квиток: яка готовність

Завтра, 19 грудня, у маршрутках Луцька – лише електронний квиток: яка готовність
Від завтра, 19 грудня, у громадському транспорті Луцька можна буде оплатити проїзд лише за допомогою електронного квитка.

Начальник управління транспорту і зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов розповів, що станом на 18 грудня валідоторами обладнані 45 тролейбусів та 100 маршруток.

«Необладнані 17 автобусів підприємства «Санрайз». Процес іде», - сказав посадовець і додав, що дехто з перевізників спробував «піти на хитрощі». Як приклад, він назвав перевізника ПАТ «Луцьке АТП 10701». За словами Степанова, аби не встановлювати валідаторів, підприємець «поміняв вивіски» та запустив приміський маршрут №236.

Окрім того, начальник транспортного управління зауважив, що за вчора, 17 грудня, 82 тисячі пасажирів оплатили проїзд електронним квитком.

«Загалом у день транспортом користуються приблизно 160 тисяч пасажирів, тобто ми вийшли на половину. Лучани готові давно, була затримка за перевізниками», - резюмував Степанов.

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Теги: е-квиток, маршрутки, Луцьк, АСОП, Володимир Степанов
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