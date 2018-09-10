Нагорода – для найкращих: на заводі «Кромберг енд Шуберт» влаштували грандіозне вручення «Оскарів». ФОТО

Вже традиційно заводу Луцьку влаштував передноворічну церемонію, аби нагородити найкращих працівників за підсумками 2019 року.На події із вже відомою не лише на заводі, а й у Луцьку назвою «Народний Оскар» 17 грудня нагородили найдостойніших «крошівців» у шести номінаціях.Замість червоної доріжки – імпровізована сцена просто таки на виробництві. Без зайвого офіціозу та пафосу, щиро і по-справжньому, захід відбувся не менш феєрично.На початку відомі на усю країну гумористи з команди «Замок Любарта» потішили «крошівців» розважальною програмою. Хлопці не просто «сипали» жартами зі сцени, але й залучали до своїх мініатюр працівників підприємства, які, до слова, були дуже активними.Після «смішного» розігріву перейшли до найочікуванішого – нагородження переможців, імена яких до останнього залишалися для всіх інтригою. Найцікавіше, що працівники «Кромбергу» методом голосування самі обирають майбутніх призерів, тож тут усе заслужено й по-чесному.Цьогоріч вже теж традиційно «Оскар» вручали у таких номінаціях: «Улюблений шеф», «Спортсмен року», «Крошелюб», «Душа КроШу», «Мандрівник року» та «Талант року».Тож за результатами «народного» голосування золоту статуетку у номінації «Улюблений шеф» отримала, керівник відділу «Шнайдерай і Фаука» (Schneiderei i VK, відділ порізки та попередньої підготовки).«Мені ця нагорода дуже несподівана. Насамперед, дякую своєму колективу «Шнайдерай і Фаука. Повірте, там працюють дуже достойні люди. Мені їхнє добре слово дуже важливо. Мені честь бути їхнім керівником», – наголосила щаслива власниця «Оскара».Перемогу у наступній номінації – «Спортсмен року» – вже втретє поспіль отримав, капітан команди «KroschuLutsk» та учасник різноманітних марафонів і змагань. Отримавши свою золоту статуетку, він подякував тим, хто за нього голосував, а також керівництву, яке як фінансово, так і морально підтримує футбольну команду заводу. «Я радий, що я працюю на цьому заводі», – резюмував він свій своє коротке звернення до колег.«Крошелюбом» цьогоріч став інженер з налаштування обладнання. Він, щоправда, особисто не прийшов за нагородою. «Він працює», – вигукнув хтось із «крошівців».У номінації «Душа КроШу» переміг, а «Мандрівницею року» стала соціальний працівник заводу. Вона розповіла, що за рік завдяки роботі на «Кромберзі» відвідала щонайменше 20 різноманітних локацій. Каже, намагається руйнувати стереотип про уявлення багатьох про працю на заводі за принципом «дім – робота – робота – дім».«Світ надзвичайно чудовий, і обов’язково треба подорожувати», – звернулася Наталія Шевельова до колег.«Оскар» у номінації «Талант року» цьогоріч отрималаПісля вручення нагород до присутніх звернулися фінансовий директор заводута технічний директор. Вони підбили підсумки 2019 року та поділилися планами на рік, що наступає.Зокрема, Олександр Шаварський зауважив, що разом із паном Славоміром їм вдалося переконати керівництво заводу у Німеччині у тому, що заробітна плата працівників заводу має рости випереджаючими темпами проти інфляції. Тож у 2019 році «крошівцям» двічі підвищували зарплатню. У середньому фонд оплати праці цьогоріч збільшився майже на 20%.«Так сталося, що у 2019 році відбулася ще одна екстраординарна подія у світі фінансів: гривня зненацька стала дорожчати і здорожчала на 15%. Що це означає для нас? Ми – компанія, яка еспортує 100% своєї продукції. Підвищення зарплати на 20%, плюс здорожчання гривні на 15% зробило нашу продукцію, вашу роботу майже на 40% дорожчою», – проаналізував фінансову ситуацію року, що минає, Олександр Шаварський.Фіндиректор також зауважив, що завдяки ефективній роботі працівників вдалося знайти можливість виплатити укінці року всіма очікувану так звану «тринадцяту зарплату», яку на «Кромберзі» називають премією за лояльність. Її працівники заводу отримають 24 грудня.«Ця лояльність полягає у тому, що ви дисципліновані, ви ефективні і ви найкраще підприємство «Кромберг енд Шуберт» у світі», – звернувся Шаварський до представників луцького «КроШу». Він також додав, що у 2019 році скасували будь-які зменшення премій через так звані доповідні.Фіндиректор, до того ж, повідомив, що наступного року працівники заводу матимуть можливість обстежуватися у мережі медичних лабораторій «Сінево», а також для них збільшать суму субсидії для харчування у їдальні.Керівник «Kromberg & Schubert Ukraine» Славомір Качмарек зауважив, що новий рік – це нові виклики для заводу. Він наголосив, що є три пріоритети на 2020 рік: старт нових проектів, виконання якісного та кількісного показників і задоволенні клієнти.«Для нас це – не нове. Ми знаємо, як це робити і ми це зробимо», - зауважив він.На завершення Олександр Шаварський і Славомір Качмарек привітали усіх із прийдешніми святами.