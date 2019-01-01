Як волинських патрульних вітали з 4-ою річницею створення служби. ФОТО

19 грудня для працівників управління патрульної поліції у Волинській області – особливий день.Привітати патрульних з 4-ю річницею від часу запуску служби завітали гості й колеги, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига подякував патрульним за службу: «Патрульна поліція росте, вдосконалюється і має хороші показники в роботі. З гордістю і приємністю констатую, що в нас є належна взаємодія, ми спільно забезпечуємо спокій і безпеку громадян та здобуваємо довіру. Ви чітко й злагоджено виконуєте покладені на вас обов’язки. Бажаю легких робочих буднів і щоб ви завжди вертались додому здоровими».Також Петро Шпига вручив подарунки і подяки поліцейськимПригадав, як 4 роки тому стояв у лавах патрульної поліції Луцька, і нинішній очільник патрульної поліції Рівненщини«Ці чотири роки зробили нас сильнішими. Ми як керівники несемо за вас відповідальність. Не підведіть свого командира», - сказав Сергій Мерчук.Він вручив подяки від Департаменту патрульної поліціїТакож іменинників-поліцейських привітали начальник Луцького відділу поліції, начальник управління Служби безпеки в області, голова Луцького міськрайонного суду, очільник Луцької місцевої прокуратури, начальник управління поліції охорони, командир військової частини 1141Крім того, патрульні поліцейські отримали чергові спеціальні звання поліції: капітан, лейтенант, сержант, капрал.Керівник волинських патрульних Андрій Крутень наголосив, що з часу, відколи він очолив управління, колектив став єдиним цілим.«Де б я не був і з ким би не спілкувався, я завжди кажу, що захоплююсь вам, - звернувся Андрій Володимирович до особового складу. – Цю роботу мало хто потягне. Ви – ті, хто не боїться ризикувати життям і здоров’ям заради інших. Слова подяки від наших сьогоднішніх колег і гостей є щирими. Це є та підтримка, про яку ви маєте пам’ятати, йдучи на службу і повертаючись з неї. Ми одне ціле, ми – одна сім’я».Також усі виконали гімн України.