Як волинських патрульних вітали з 4-ою річницею створення служби. ФОТО
Сьогодні, 12:19
19 грудня для працівників управління патрульної поліції у Волинській області – особливий день.
Привітати патрульних з 4-ю річницею від часу запуску служби завітали гості й колеги, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига подякував патрульним за службу: «Патрульна поліція росте, вдосконалюється і має хороші показники в роботі. З гордістю і приємністю констатую, що в нас є належна взаємодія, ми спільно забезпечуємо спокій і безпеку громадян та здобуваємо довіру. Ви чітко й злагоджено виконуєте покладені на вас обов’язки. Бажаю легких робочих буднів і щоб ви завжди вертались додому здоровими».
Також Петро Шпига вручив подарунки і подяки поліцейським Аліні Лукащик, Віталію Савчуку, Дмитру Корцю, Олександру Волошину, Тарасу Бирилюку, Сергієві Туніку.
Пригадав, як 4 роки тому стояв у лавах патрульної поліції Луцька, і нинішній очільник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук.
«Ці чотири роки зробили нас сильнішими. Ми як керівники несемо за вас відповідальність. Не підведіть свого командира», - сказав Сергій Мерчук.
Він вручив подяки від Департаменту патрульної поліції Тарасу Шендюху, Віктору Головіну, Роману Ткачуку, Віктору Прядуну, Іванові Сливці, Дмитру Стельмащуку, Марії Устіній.
Також іменинників-поліцейських привітали начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук, начальник управління Служби безпеки в області Павло Данюков, голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк, очільник Луцької місцевої прокуратури Василь Корнесюк, начальник управління поліції охорони Ярослав Косинець, командир військової частини 1141 Василь Гуртовський.
Крім того, патрульні поліцейські отримали чергові спеціальні звання поліції: капітан, лейтенант, сержант, капрал.
Керівник волинських патрульних Андрій Крутень наголосив, що з часу, відколи він очолив управління, колектив став єдиним цілим.
«Де б я не був і з ким би не спілкувався, я завжди кажу, що захоплююсь вам, - звернувся Андрій Володимирович до особового складу. – Цю роботу мало хто потягне. Ви – ті, хто не боїться ризикувати життям і здоров’ям заради інших. Слова подяки від наших сьогоднішніх колег і гостей є щирими. Це є та підтримка, про яку ви маєте пам’ятати, йдучи на службу і повертаючись з неї. Ми одне ціле, ми – одна сім’я».
Також усі виконали гімн України.
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Привітати патрульних з 4-ю річницею від часу запуску служби завітали гості й колеги, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига подякував патрульним за службу: «Патрульна поліція росте, вдосконалюється і має хороші показники в роботі. З гордістю і приємністю констатую, що в нас є належна взаємодія, ми спільно забезпечуємо спокій і безпеку громадян та здобуваємо довіру. Ви чітко й злагоджено виконуєте покладені на вас обов’язки. Бажаю легких робочих буднів і щоб ви завжди вертались додому здоровими».
Також Петро Шпига вручив подарунки і подяки поліцейським Аліні Лукащик, Віталію Савчуку, Дмитру Корцю, Олександру Волошину, Тарасу Бирилюку, Сергієві Туніку.
Пригадав, як 4 роки тому стояв у лавах патрульної поліції Луцька, і нинішній очільник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук.
«Ці чотири роки зробили нас сильнішими. Ми як керівники несемо за вас відповідальність. Не підведіть свого командира», - сказав Сергій Мерчук.
Він вручив подяки від Департаменту патрульної поліції Тарасу Шендюху, Віктору Головіну, Роману Ткачуку, Віктору Прядуну, Іванові Сливці, Дмитру Стельмащуку, Марії Устіній.
Також іменинників-поліцейських привітали начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук, начальник управління Служби безпеки в області Павло Данюков, голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк, очільник Луцької місцевої прокуратури Василь Корнесюк, начальник управління поліції охорони Ярослав Косинець, командир військової частини 1141 Василь Гуртовський.
Крім того, патрульні поліцейські отримали чергові спеціальні звання поліції: капітан, лейтенант, сержант, капрал.
Керівник волинських патрульних Андрій Крутень наголосив, що з часу, відколи він очолив управління, колектив став єдиним цілим.
«Де б я не був і з ким би не спілкувався, я завжди кажу, що захоплююсь вам, - звернувся Андрій Володимирович до особового складу. – Цю роботу мало хто потягне. Ви – ті, хто не боїться ризикувати життям і здоров’ям заради інших. Слова подяки від наших сьогоднішніх колег і гостей є щирими. Це є та підтримка, про яку ви маєте пам’ятати, йдучи на службу і повертаючись з неї. Ми одне ціле, ми – одна сім’я».
Також усі виконали гімн України.
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Коментарі 1
Назвіть мені 2 ознаки чим вони відрізняються від старої мусорні. - Милі дівочі обличчя? Ну, це на 3 дні...
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