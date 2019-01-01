У Ковелі лікарі роблять гінекологічні операції при невеликих розрізах
Сьогодні, 12:35
У Ковельському МТМО лікарі роблять операції по видаленню матки без великого розрізу на тілі.
Про це йдеться на сторінці у facebook Ковельського МТМО.
Зазначають, 95% усіх операцій в гінекологічному відділенні Ковельського пологового будинку виконуються за допомогою малоінвазивних методик: лапароскопічної чи трансвагінальної.
Лапароскопічне видалення матки має численні переваги:
- відсутність великого розрізу на тілі, лише 3 маленькі проколи;
- коротший післяопераційний період (через добу жінка може бути вдома);
- швидше відновлення (відсутність парезу кишківника, мала втрата крові);
-переважно не потребує антибіотикотерапіі, тривалого використання знеболюючих;
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Про це йдеться на сторінці у facebook Ковельського МТМО.
Зазначають, 95% усіх операцій в гінекологічному відділенні Ковельського пологового будинку виконуються за допомогою малоінвазивних методик: лапароскопічної чи трансвагінальної.
Лапароскопічне видалення матки має численні переваги:
- відсутність великого розрізу на тілі, лише 3 маленькі проколи;
- коротший післяопераційний період (через добу жінка може бути вдома);
- швидше відновлення (відсутність парезу кишківника, мала втрата крові);
-переважно не потребує антибіотикотерапіі, тривалого використання знеболюючих;
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