У Ковелі лікарі роблять гінекологічні операції при невеликих розрізах





Про це йдеться на сторінці у facebook Ковельського МТМО.



Зазначають, 95% усіх операцій в гінекологічному відділенні Ковельського пологового будинку виконуються за допомогою малоінвазивних методик: лапароскопічної чи трансвагінальної.



Лапароскопічне видалення матки має численні переваги:



- відсутність великого розрізу на тілі, лише 3 маленькі проколи;

- коротший післяопераційний період (через добу жінка може бути вдома);

- швидше відновлення (відсутність парезу кишківника, мала втрата крові);

-переважно не потребує антибіотикотерапіі, тривалого використання знеболюючих;



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