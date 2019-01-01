Порошенко обговорив з головою Венеціанської комісії судову реформу в Україні

Петро Порошенко у Страсбурзі обговорив з головою Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії) Джанні Букіккіо судову реформу в Україні.



Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє



"Свій візит до Страсбурга для участі у засіданні Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом розпочав із зустрічі з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо. Головною темою нашої розмови стала судова реформа в Україні. Висловлено застереження стосовно кількісного зменшення складу Верховного суду задля недопущення втручання в його роботу. Ще одна спільна з паном Букіккіо позиція - ми проти запровадження в Україні політично вмотивованого правосуддя", - зазначив він.



За словами Порошенка, сторони наголосили, що розробка Виборчого кодексу має відбуватися відповідно до європейських стандартів.



"Також дуже важлива увага Венеціанської комісії до змін до Конституції України в частині децентралізації, свободи засобів масової інформації", - додав він.



Як повідомляв Укрінформ, 6 грудня Венеціанська комісія ухвалила висновок, в якому зазначається, що внесені поправки до законодавства України щодо судоустрою становлять загрозу стабільності та незалежності судової системи. Зокрема, на думку експертів, низка норм ухваленого 16 жовтня 2019 року Закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" становить загрозу стабільності і незалежності у цій сфері.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність"у Страсбурзі обговорив з головою Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії)судову реформу в Україні.Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Укрінформ". "Свій візит до Страсбурга для участі у засіданні Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом розпочав із зустрічі з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо. Головною темою нашої розмови стала судова реформа в Україні. Висловлено застереження стосовно кількісного зменшення складу Верховного суду задля недопущення втручання в його роботу. Ще одна спільна з паном Букіккіо позиція - ми проти запровадження в Україні політично вмотивованого правосуддя", - зазначив він.За словами Порошенка, сторони наголосили, що розробка Виборчого кодексу має відбуватися відповідно до європейських стандартів."Також дуже важлива увага Венеціанської комісії до змін до Конституції України в частині децентралізації, свободи засобів масової інформації", - додав він.Як повідомляв Укрінформ, 6 грудня Венеціанська комісія ухвалила висновок, в якому зазначається, що внесені поправки до законодавства України щодо судоустрою становлять загрозу стабільності та незалежності судової системи. Зокрема, на думку експертів, низка норм ухваленого 16 жовтня 2019 року Закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" становить загрозу стабільності і незалежності у цій сфері.

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