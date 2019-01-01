У Луцьку муніципали знайшли чоловіка, який перебував в автомобілі без свідомості





Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти Луцькради.



Інспектор надав першу домедичну допомогу та викликав швидку допомогу. По приїзду медиків чоловікові встановили попередній діагноз «інсульт».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 21 грудня муніципали на вулиці Конякіна допомогли чоловікові, який знаходився в автомобілі без свідомості.Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти Луцькради.Інспектор надав першу домедичну допомогу та викликав швидку допомогу. По приїзду медиків чоловікові встановили попередній діагноз «інсульт».

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