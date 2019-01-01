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У Луцьку муніципали знайшли чоловіка, який перебував в автомобілі без свідомості

У Луцьку муніципали знайшли чоловіка, який перебував в автомобілі без свідомості
У Луцьку 21 грудня муніципали на вулиці Конякіна допомогли чоловікові, який знаходився в автомобілі без свідомості.

Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти Луцькради.

Інспектор надав першу домедичну допомогу та викликав швидку допомогу. По приїзду медиків чоловікові встановили попередній діагноз «інсульт».

У Луцьку муніципали знайшли чоловіка, який перебував в автомобілі без свідомості
У Луцьку муніципали знайшли чоловіка, який перебував в автомобілі без свідомості

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Теги: мініципали, швидка, допомога, Луцьк
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