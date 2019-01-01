У Луцьку муніципали знайшли чоловіка, який перебував в автомобілі без свідомості
Сьогодні, 12:58
У Луцьку 21 грудня муніципали на вулиці Конякіна допомогли чоловікові, який знаходився в автомобілі без свідомості.
Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти Луцькради.
Інспектор надав першу домедичну допомогу та викликав швидку допомогу. По приїзду медиків чоловікові встановили попередній діагноз «інсульт».
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Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти Луцькради.
Інспектор надав першу домедичну допомогу та викликав швидку допомогу. По приїзду медиків чоловікові встановили попередній діагноз «інсульт».
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