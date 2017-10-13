Відомий волинський пасічник отримав високу нагороду від ПЦУ

Володимир Дмитрук отримав від священнослужителів Православної церкви України медаль «За жертовність і любов до України».



Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.



Інформують, що духовенство взяло участь у зборах Братства бджолярів Землі Волинської «Ройовий стан», де канцлер єпархії протоієрей Микола Цап і ректор ВПБА протоієрей Володимир Вакін вручили церковну відзнаку Володимиру Дмитруку від імені митрополита Луцького і Волинського Михаїла.



Душпастирі побажали йому міцного здоров’я, невичерпної енергії, великих досягнень у праці, щедрої божої ласки та заспівали многоліття.



До речі, владика Михаїл пригощав учасників розширеного Архієрейського собору ПЦУ, що відбувся цими днями, солодкою продукцією бджільників Волині.



Зауважимо, що Володимир Дмитрук також –заступник голови «Гільдії медоварів України», віце-президент Спілки пасічників України, власник закладу «Медова хата» у Луцьку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник Братства бджолярів Землі Волинської «Ройовий стан»отримав від священнослужителів Православної церкви України медаль «За жертовність і любов до України».Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.Інформують, що духовенство взяло участь у зборах Братства бджолярів Землі Волинської «Ройовий стан», де канцлер єпархії протоієрейі ректор ВПБА протоієрейвручили церковну відзнаку Володимиру Дмитруку від імені митрополита Луцького і Волинського Михаїла.Душпастирі побажали йому міцного здоров’я, невичерпної енергії, великих досягнень у праці, щедрої божої ласки та заспівали многоліття.До речі, владика Михаїл пригощав учасників розширеного Архієрейського собору ПЦУ, що відбувся цими днями, солодкою продукцією бджільників Волині.Зауважимо, що Володимир Дмитрук також –заступник голови «Гільдії медоварів України», віце-президент Спілки пасічників України, власник закладу «Медова хата» у Луцьку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію