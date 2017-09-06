В одній із районних лікарень Волині закрили відділення та звільнили працівників. ВІДЕО
Сьогодні, 16:16
У Старовижівській районній лікарні закрили інфекційне відділення та звільнили 67 працівників.
Про це Суспільному розповів тепер вже колишній працівник медзакладу Микола Солодуха.
Керівниця лікарні Тетяна Свіржевська інформацію про скорочення підтвердила і додала – безробітними лишилися не всі працівники відділення.
Фельдшер Микола Солодуха розповідає: більше 20 років працював у Старовижівській районній лікарні. Нині шукає роботу, стоїть на обліку у центрі зайнятості.
"Я на посаді був фельдшера чоловічого оглядового кабінету онкопрофогляду. Пропрацював там з 2000-го року, коли впровадився цей кабінет і по даний момент", - розповів працівник районної лікарні, якого скоротили, Микола Солодуха.
Приміщення колишнього інфекційного відділення було розраховане на 12 ліжок. Нині воно зачинене. Директорка Старовижівської районної лікарні Тетяна Свіржевська розповідає: приміщення планують передати під центр первинної медичної допомоги.
"У нас лишилося пологове, хірургічне, педіатричне, терапевтичне відділення, неврологія і поліклініка", - зауважила директорка Старовижівської районної лікарні.
"Тут люди. Які приїжджають на автовокзал усі із сіл і вони, бідненькі, в лікарню біжать, а тепер приходиться їхати у Вижву, ще 34 км у Ковель чи ще більше, якщо до лікарні", - каже житель району Віталій Закревський.
Частину хворих з інфекціями лікуватимуть у медзакладі, інших довозитимуть в Ковель, - каже лікарка.
У районі є чотири об’єднані громади, - розповідає заступник голови райради Роман Цалай. Медзаклад знаходиться на території Старовижівської ОТГ.
"Набагато краще управляти фінансами, як би ми мали б одне ОТГ. Була пропозиція перекрити цю недостачу, щоб уникнути скорочення, але не завжди наші пропозиції збігалися з пропозиціями голів ОТГ", - розповів заступник голови Старовижівської райради.
Медик Микола Солодуха каже: коли пішов з колишніми колегами в центр зайнятості, їх не поставили на облік.
"Із Документами і трудової прийшов, а мені кажуть. Що не поставлять, бо виплатили матеріальну допомогу, а я кажу, що хочу працювати, шукати роботу, потім порадилися і мене поставили на облік 17-го, а дівчат інших не поставили, їм сказали, що виплатили гроші й вони пішли", - розповів працівник районної лікарні, якого скоротили.
У районному центрі зайнятості ситуацію коментують так:
"Ситуація була така, що 16-го їм видали трудові, і вони прийшло до нас, а день звільнення – це день роботи й людина не може прийти й претендувати на виплату", - пояснила в.о. директора районної філії центру зайнятості, Тетяна Гаврилюк.
Лікарка Тетяна Свіржевська розповіла – половина скороченого медперсоналу залишилася працювати в районці, їм запропонували інші вакансії.
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Про це Суспільному розповів тепер вже колишній працівник медзакладу Микола Солодуха.
Керівниця лікарні Тетяна Свіржевська інформацію про скорочення підтвердила і додала – безробітними лишилися не всі працівники відділення.
Фельдшер Микола Солодуха розповідає: більше 20 років працював у Старовижівській районній лікарні. Нині шукає роботу, стоїть на обліку у центрі зайнятості.
"Я на посаді був фельдшера чоловічого оглядового кабінету онкопрофогляду. Пропрацював там з 2000-го року, коли впровадився цей кабінет і по даний момент", - розповів працівник районної лікарні, якого скоротили, Микола Солодуха.
Приміщення колишнього інфекційного відділення було розраховане на 12 ліжок. Нині воно зачинене. Директорка Старовижівської районної лікарні Тетяна Свіржевська розповідає: приміщення планують передати під центр первинної медичної допомоги.
"У нас лишилося пологове, хірургічне, педіатричне, терапевтичне відділення, неврологія і поліклініка", - зауважила директорка Старовижівської районної лікарні.
"Тут люди. Які приїжджають на автовокзал усі із сіл і вони, бідненькі, в лікарню біжать, а тепер приходиться їхати у Вижву, ще 34 км у Ковель чи ще більше, якщо до лікарні", - каже житель району Віталій Закревський.
Частину хворих з інфекціями лікуватимуть у медзакладі, інших довозитимуть в Ковель, - каже лікарка.
У районі є чотири об’єднані громади, - розповідає заступник голови райради Роман Цалай. Медзаклад знаходиться на території Старовижівської ОТГ.
"Набагато краще управляти фінансами, як би ми мали б одне ОТГ. Була пропозиція перекрити цю недостачу, щоб уникнути скорочення, але не завжди наші пропозиції збігалися з пропозиціями голів ОТГ", - розповів заступник голови Старовижівської райради.
Медик Микола Солодуха каже: коли пішов з колишніми колегами в центр зайнятості, їх не поставили на облік.
"Із Документами і трудової прийшов, а мені кажуть. Що не поставлять, бо виплатили матеріальну допомогу, а я кажу, що хочу працювати, шукати роботу, потім порадилися і мене поставили на облік 17-го, а дівчат інших не поставили, їм сказали, що виплатили гроші й вони пішли", - розповів працівник районної лікарні, якого скоротили.
У районному центрі зайнятості ситуацію коментують так:
"Ситуація була така, що 16-го їм видали трудові, і вони прийшло до нас, а день звільнення – це день роботи й людина не може прийти й претендувати на виплату", - пояснила в.о. директора районної філії центру зайнятості, Тетяна Гаврилюк.
Лікарка Тетяна Свіржевська розповіла – половина скороченого медперсоналу залишилася працювати в районці, їм запропонували інші вакансії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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