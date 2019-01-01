На Волині чоловік впав з даху церкви





Один з робітників впав з даху церкви й отримав важкі травми, - пише видання



У важкому стані його забрали медики. З неофіційних джерел стало відомо, що чоловікові більше сорока років, він з Рівненщини, де живе при одному з монастирів.



Нову церкву у Раковому Лісі почали зводити прихожани УПЦ МП після того, як більшість прихожан діючого храму Благовіщення Пресвятої Богородиці у лютому цього року зі своїм настоятелем перейшла до Православної церкви України. Прихильники УПЦ на чолі зі ще одним священником, який служив у селі, нині звершують богослужіння у наметі, що поставили неподалік.



А новий храм почали будувати без дозвільних документів на земельній ділянці, призначеній під житловий будинок. Він був зведений фактично за півроку від фундаменту до куполів.



Олеся ВЕРЕСКОВЕЦЬ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 грудня трапився нещасний випадок на будівництві нового храму в селі Раків Ліс, що у Камінь-Каширському районі.Один з робітників впав з даху церкви й отримав важкі травми, - пише видання Вісник У важкому стані його забрали медики. З неофіційних джерел стало відомо, що чоловікові більше сорока років, він з Рівненщини, де живе при одному з монастирів.Нову церкву у Раковому Лісі почали зводити прихожани УПЦ МП після того, як більшість прихожан діючого храму Благовіщення Пресвятої Богородиці у лютому цього року зі своїм настоятелем перейшла до Православної церкви України. Прихильники УПЦ на чолі зі ще одним священником, який служив у селі, нині звершують богослужіння у наметі, що поставили неподалік.А новий храм почали будувати без дозвільних документів на земельній ділянці, призначеній під житловий будинок. Він був зведений фактично за півроку від фундаменту до куполів.

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