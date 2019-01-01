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На Волині чоловік впав з даху церкви

На Волині чоловік впав з даху церкви
23 грудня трапився нещасний випадок на будівництві нового храму в селі Раків Ліс, що у Камінь-Каширському районі.

Один з робітників впав з даху церкви й отримав важкі травми, - пише видання Вісник.

У важкому стані його забрали медики. З неофіційних джерел стало відомо, що чоловікові більше сорока років, він з Рівненщини, де живе при одному з монастирів.

Нову церкву у Раковому Лісі почали зводити прихожани УПЦ МП після того, як більшість прихожан діючого храму Благовіщення Пресвятої Богородиці у лютому цього року зі своїм настоятелем перейшла до Православної церкви України. Прихильники УПЦ на чолі зі ще одним священником, який служив у селі, нині звершують богослужіння у наметі, що поставили неподалік.

А новий храм почали будувати без дозвільних документів на земельній ділянці, призначеній під житловий будинок. Він був зведений фактично за півроку від фундаменту до куполів.

Олеся ВЕРЕСКОВЕЦЬ

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Теги: церква, храм, трагедія
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