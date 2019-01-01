Показали фото волинського вертепу сторічної давнини





Такі світлини є справжньою рідкістю. На них можна побачити дітей та молодь переодягнену спеціально для різдвяного вуличного вертепу. Серед героїв вертепу на фото присутні чорт, ангели, воїни, смерть. Костюми продумані до дрібниць, хоча видно, що їх робили із того, що було під рукою, -



На фото зображений живий вертеп — вертепне дійство, де ролі виконують люди. Це більш пізня форма у порівнянні з вертепним ляльковим театром. Учасники вертепу готують заздалегідь релігійну виставу, розподіляють ролі, вчать віршовані тексти, шиють костюми.



За традицією дійовими особами такого вертепу були Ангел, Пастушки, Три Царі, Жид Мошко та його дружина Сура, Чорт, Смерть, Цар Ірод та його воїни, Козак та інші дійові особи. Тексти являють собою особливий вид вертепної драми. Святкова вистава розділена на дві дії — релігійну та світську.



Головним завданням вертепу є повідомити добрим людям про народження маленького дитятка Ісуса. Сьогодні живий вертеп на Різдво Христове є справжньою рідкістю, найчастіше на свята в оселі волинян приходять колядники та щедрівники.



В XIX ст. у живому вертепі носили «шопку» — невеличку хатину із зображенням святої родини або її втіленням через ляльок. Автором знайдених світлин є знаний польський археолог, дослідник кам’яного віку Людвік Савицький (1893-1972), який в 1920-х роках проводив археологічні розкопки в селі Городок Волинського воєводства (село на території сучасного Рівненського району).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі оприлюднили раніше невідомі світлини з Волині майже столітньої давнини. Фото датуються 1920-ми роками. Усі вони були зроблені на Волині в період свята Різдва Христового. На жаль, точне місце локації невідоме. Проте ймовірно це може бути село Городок поблизу Рівного.Такі світлини є справжньою рідкістю. На них можна побачити дітей та молодь переодягнену спеціально для різдвяного вуличного вертепу. Серед героїв вертепу на фото присутні чорт, ангели, воїни, смерть. Костюми продумані до дрібниць, хоча видно, що їх робили із того, що було під рукою, - пишуть Хроніки ЛюбартаНа фото зображений живий вертеп — вертепне дійство, де ролі виконують люди. Це більш пізня форма у порівнянні з вертепним ляльковим театром. Учасники вертепу готують заздалегідь релігійну виставу, розподіляють ролі, вчать віршовані тексти, шиють костюми.За традицією дійовими особами такого вертепу були Ангел, Пастушки, Три Царі, Жид Мошко та його дружина Сура, Чорт, Смерть, Цар Ірод та його воїни, Козак та інші дійові особи. Тексти являють собою особливий вид вертепної драми. Святкова вистава розділена на дві дії — релігійну та світську.Головним завданням вертепу є повідомити добрим людям про народження маленького дитятка Ісуса. Сьогодні живий вертеп на Різдво Христове є справжньою рідкістю, найчастіше на свята в оселі волинян приходять колядники та щедрівники.В XIX ст. у живому вертепі носили «шопку» — невеличку хатину із зображенням святої родини або її втіленням через ляльок. Автором знайдених світлин є знаний польський археолог, дослідник кам’яного віку Людвік Савицький (1893-1972), який в 1920-х роках проводив археологічні розкопки в селі Городок Волинського воєводства (село на території сучасного Рівненського району).

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