26 грудня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна нікому давати свій одяг
Сьогодні, 09:30
26 грудня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Усі вони постраждали за Христа у Вірменії в часи правління римського імператора Діоклетіана.
Іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, Анастасія, - пише Радіо максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо ясного дня з'являється лапатий та голкастий іній – чекай різкого похолодання і хуртовини.
Яка погода 26 грудня, таким і січень буде.
Якщо 26 грудня дуже сонячно, то в наступні дні погода буде морозною і ясною.
Якщо сороки по снігу скачуть, значить, незабаром варто чекати потепління.
Зірки яскраві 26 грудня – чекай морозу.
Що можна робити 26 грудня
1. Давайте цього дня дітям мед. Можете намастити його на хліб, або пироги з фруктами, щоб вони були здоровими і щасливими.
2. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.
3. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
4. Запросіть в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідних буде в оселі, тим заможніше буде жити сім’я в наступному році.
Що не можна робити 26 грудня
1. Не починайте жодних нових справ.
2. Не віддавайте нікому цього дня свій одяг, адже можете віддати своє щастя в чужі руки.
3. Цього дня не можна лаятися.
4. Не проходьте повз людей, які просять милостиню. Думайте цього дня про людей, у яких скрутне становище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, Анастасія, - пише Радіо максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо ясного дня з'являється лапатий та голкастий іній – чекай різкого похолодання і хуртовини.
Яка погода 26 грудня, таким і січень буде.
Якщо 26 грудня дуже сонячно, то в наступні дні погода буде морозною і ясною.
Якщо сороки по снігу скачуть, значить, незабаром варто чекати потепління.
Зірки яскраві 26 грудня – чекай морозу.
Що можна робити 26 грудня
1. Давайте цього дня дітям мед. Можете намастити його на хліб, або пироги з фруктами, щоб вони були здоровими і щасливими.
2. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.
3. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
4. Запросіть в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідних буде в оселі, тим заможніше буде жити сім’я в наступному році.
Що не можна робити 26 грудня
1. Не починайте жодних нових справ.
2. Не віддавайте нікому цього дня свій одяг, адже можете віддати своє щастя в чужі руки.
3. Цього дня не можна лаятися.
4. Не проходьте повз людей, які просять милостиню. Думайте цього дня про людей, у яких скрутне становище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині підприємця судили за наркотики
Сьогодні, 09:36
26 грудня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна нікому давати свій одяг
Сьогодні, 09:30
На Волині проводять позапланові перевірки освітніх закладів
Сьогодні, 08:20
Медіа