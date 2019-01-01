Різдвяна історія: у Вінниці зібрали майже 140 тисяч гривень на нову скрипку для незрячого музиканта

Валерія Сьоміна – відомого у Вінниці незрячого музиканта.



Впродовж семи останніх років чоловік кілька разів на тиждень приїздить з Козятина до Вінниці, щоб зіграти для перехожих на своїй старенькій скрипці. Як відомо, інструмент, якому вже понад 90 років, подарував скрипалю його батько, - пише



Як повідомляє журналістка Вікторія Микитюк на своїй facebook-сторінці, тривалий період за цією людиною спостерігала власниця квіткового магазину Вікторія Воробей. Саме завдяки її допису в соцмережі про скрипаля та його талант дізналося ще більше людей, які врешті й пожертвували кошти для придбання нового інструменту для музиканта.



"Валерій Олексійович – неосяжно талановитий музикант і прекрасна людина, з величезним серцем і дуже красивою душею. Він дуже інтелігентний, добрий та скромний. Він ніяковіє, як дитина, коли мова заходить про його талант. А я хочу про нього говорити це кожен раз, коли його бачу. Хочу, щоб про нього дізналося ще більше людей, щоб у нього був стимул приїжджати частіше, тому що знаю, як це його надихає", – пише Вікторія Воробей.



Воробей також додає, що те, що Валерій дуже любить свою скрипку, проте засмучується через те, що оскільки інструмент далеко не новий, то й якість звуку вже не та, що була раніше.



“Скрипка не в найкращому стані, забирає багато сил та енергії, тому що звучить не так, як раніше. Це засмучує дідуся. Якось мимоволі прозвучало, що мріє про нову. Та тільки куди ж там, нереально. Це він так думає. Але я ні. Мрії мають збуватись” – написала Воробей.



Як пише Вікторія Микитюк, “розповідь дівчини настільки вразила країну, що лише за добу людям вдалось нереальне – зібрати 139 950 гривень для Валерія Сьоміна”. За ці кошти й мають придбати для скрипаля новий інструмент, а ще – закрити частину побутових потреб чоловіка.



Окрім того, кошти витратять на діагностику очей, хоча лікарі кажуть, що музикант остаточно втратив зір.



Зазначимо, що раніше Валерій Сьомін став учасником проекту VежА, що розповідав про вінницьких вуличних музикантів. Тоді скрипаль розповів: "Моїй скрипочці вже років 90. Мені її батько подарував, щоб я навчався у музичній школі в Козятині. Скрипка виготовлена ще у 20-х роках минулого сторіччя, але вона досить хороша і вартісна була як на той час, тому і досі гарно звучить. (…) Я ставлюся до неї (скрипки – авт.), як до живої".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки небайдужості людей вдалося зібрати майже 140 тисяч гривень на придбання нової скрипки для– відомого у Вінниці незрячого музиканта.Впродовж семи останніх років чоловік кілька разів на тиждень приїздить з Козятина до Вінниці, щоб зіграти для перехожих на своїй старенькій скрипці. Як відомо, інструмент, якому вже понад 90 років, подарував скрипалю його батько, - пише Вінницький інформаційний портал. Як повідомляє журналісткана своїй facebook-сторінці, тривалий період за цією людиною спостерігала власниця квіткового магазину. Саме завдяки її допису в соцмережі про скрипаля та його талант дізналося ще більше людей, які врешті й пожертвували кошти для придбання нового інструменту для музиканта."Валерій Олексійович – неосяжно талановитий музикант і прекрасна людина, з величезним серцем і дуже красивою душею. Він дуже інтелігентний, добрий та скромний. Він ніяковіє, як дитина, коли мова заходить про його талант. А я хочу про нього говорити це кожен раз, коли його бачу. Хочу, щоб про нього дізналося ще більше людей, щоб у нього був стимул приїжджати частіше, тому що знаю, як це його надихає", – пише Вікторія Воробей.Воробей також додає, що те, що Валерій дуже любить свою скрипку, проте засмучується через те, що оскільки інструмент далеко не новий, то й якість звуку вже не та, що була раніше.“Скрипка не в найкращому стані, забирає багато сил та енергії, тому що звучить не так, як раніше. Це засмучує дідуся. Якось мимоволі прозвучало, що мріє про нову. Та тільки куди ж там, нереально. Це він так думає. Але я ні. Мрії мають збуватись” – написала Воробей.Як пише Вікторія Микитюк, “розповідь дівчини настільки вразила країну, що лише за добу людям вдалось нереальне – зібрати 139 950 гривень для Валерія Сьоміна”. За ці кошти й мають придбати для скрипаля новий інструмент, а ще – закрити частину побутових потреб чоловіка.Окрім того, кошти витратять на діагностику очей, хоча лікарі кажуть, що музикант остаточно втратив зір.Зазначимо, що раніше Валерій Сьомін став учасником проекту VежА, що розповідав про вінницьких вуличних музикантів. Тоді скрипаль розповів: "Моїй скрипочці вже років 90. Мені її батько подарував, щоб я навчався у музичній школі в Козятині. Скрипка виготовлена ще у 20-х роках минулого сторіччя, але вона досить хороша і вартісна була як на той час, тому і досі гарно звучить. (…) Я ставлюся до неї (скрипки – авт.), як до живої".

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