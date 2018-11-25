У Ковелі на вокзалі пограбували 17-річного студента
Сьогодні, 15:16
У Ковелі на території залізничного вокзалу пограбували неповнолітнього.
Досудовим слідством по справі встановили, що 17-річний студент, житель Ратнівського району, повертався із навчання додому. На залізничному вокзалі, під час очікування свого потяга, до нього підійшов чоловік, попросив мобільний телефон, під приводом зателефонувати та втік, - пише Ковельський відділ поліції Волинської області.
Поліцейські встановили причетність до скоєння грабежу 28-річного ковельчанина. Мобільний телефон вилучили та повернуть власнику.
Правопорушнику слідчі оголили про підозру у скоєному злочині. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб.
До слова, щодо чоловіка у суді розглядається кримінальне провадження за вчинення крадіжки.
Триває досудове розслідування за ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Досудовим слідством по справі встановили, що 17-річний студент, житель Ратнівського району, повертався із навчання додому. На залізничному вокзалі, під час очікування свого потяга, до нього підійшов чоловік, попросив мобільний телефон, під приводом зателефонувати та втік, - пише Ковельський відділ поліції Волинської області.
Поліцейські встановили причетність до скоєння грабежу 28-річного ковельчанина. Мобільний телефон вилучили та повернуть власнику.
Правопорушнику слідчі оголили про підозру у скоєному злочині. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб.
До слова, щодо чоловіка у суді розглядається кримінальне провадження за вчинення крадіжки.
Триває досудове розслідування за ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині білорус позбувся BMW через контрабандні сигарети. ФОТО
Сьогодні, 15:39
«У танцзалах виросли і ростуть усі мої восьмеро дітей», – хореографка з Волині жодного дня не була у декреті
Сьогодні, 15:26
У Ковелі на вокзалі пограбували 17-річного студента
Сьогодні, 15:16
У селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:42
Медіа