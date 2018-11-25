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У Ковелі на вокзалі пограбували 17-річного студента

У Ковелі на вокзалі пограбували 17-річного студента
У Ковелі на території залізничного вокзалу пограбували неповнолітнього.

Досудовим слідством по справі встановили, що 17-річний студент, житель Ратнівського району, повертався із навчання додому. На залізничному вокзалі, під час очікування свого потяга, до нього підійшов чоловік, попросив мобільний телефон, під приводом зателефонувати та втік, - пише Ковельський відділ поліції Волинської області.

Поліцейські встановили причетність до скоєння грабежу 28-річного ковельчанина. Мобільний телефон вилучили та повернуть власнику.

Правопорушнику слідчі оголили про підозру у скоєному злочині. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб.

До слова, щодо чоловіка у суді розглядається кримінальне провадження за вчинення крадіжки.

Триває досудове розслідування за ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.




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Теги: вокзал, Ковель
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