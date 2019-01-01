2019 рік став найтеплішим за історію метеоспостережень

2019 рік відзначився як найтепліший за весь період метеорологічних спостережень, а це з 1881 року.Протягом року, що минає, різноманітні температурні рекорди було побито понад 30 разів, іноді на 2-2,5 градусів, - пише Громадське.Наприклад, у Києві цього року середня температура повітря сягнула 10,6 градусів, що на 2,9 градусів вище за норму, яка становить 7,7 градусів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.До слова: Якою буде погода у січні 2020 року: прогнозВперше за історію спостережень теплішими, ніж норма, виявилися усі 12 місяців року. У Києві цього року навіть перевищено температурну аномалію 2015 року, коли середньорічна температура становила 10,5 градусів.Особливо теплим видався червень, коли середньомісячна температура сягнула 23,6 градусів. Перший місяць літа теж був найтеплішим за всю історію спостережень.Вперше в історії у грудні температура повітря у Києві перевищила 15 градусів. Це сталося 19 грудня 2019 року. За останні 139 років температура повітря у Києві зросла на цілих 3 градуси. Це значно більше, ніж на усій земній кулі.Сьогодні температура повітря у Києві стала приблизно такою ж, як у кінці 19 століття була в Одесі. Натомість в Одесі піднялася до рівня Бухаресту.Крім того, у 2019 році в Україні випала рекордно низька кількість опадів. Цьогоріч випало лише три чверті норми.