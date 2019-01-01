вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині – хуртовина: дороги від снігу прибирали понад сто автомобілів

На Волині – хуртовина: дороги від снігу прибирали понад сто автомобілів
Минулої доби на Волині дорожники активно працювали на автомобільних шляхах загального користування державного значення, аби ліквідувати ожеледицю та запобігти утворенню снігового покриву на проїзній частині.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Для цього задіяли понад сотню механізмів підрядних підприємств, використали більше тисячі тонн протиожеледних матеріалів.

Проїзд міжнародними, національними, регіональними та територіальними автошляхами у межах Волинської області забезпечено, дорожнє покриття чорне, місцями засніжене. На окремих ділянках доріг роботи з ліквідації зимової слизькості тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, сніг, дорожники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Про волинську бригаду, яка нещодавно повернулася з Донбасу, зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 13:04
31-річному лучанину, який «замінував» Волинську ОДА, «світить» 6 років тюрми
Сьогодні, 12:23
На Волині – хуртовина: дороги від снігу прибирали понад сто автомобілів
Сьогодні, 12:00
У Луцьку чоловік погрожував підпалити та підірвати Волинську ОДА. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
Синоптики озвучили прогноз погоди на останні дні 2019 року
Сьогодні, 11:02
Схожі новини
Дороги Волині чистять від снігу майже 70 автомобілів Дороги Волині чистять від снігу майже 70 автомобілів
28 грудень, 12:20
Українців попереджають про погіршення погодних умов 29 грудня Українців попереджають про погіршення погодних умов 29 грудня
28 грудень, 09:48
На Волинь іде справжня зима: прогнозують сніг і хуртовину На Волинь іде справжня зима: прогнозують сніг і хуртовину
27 грудень, 13:56
Мокрий сніг і хуртовина: волинян попереджають про зміну погоди Мокрий сніг і хуртовина: волинян попереджають про зміну погоди
21 лютий, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під час обміну з ОРДЛО звільнили волинянина, який потрапив у полон у 2018
Сьогодні, 13:30
 0
Про волинську бригаду, яка нещодавно повернулася з Донбасу, зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 13:04
 0
31-річному лучанину, який «замінував» Волинську ОДА, «світить» 6 років тюрми
Сьогодні, 12:23
 0
На Волині – хуртовина: дороги від снігу прибирали понад сто автомобілів
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку чоловік погрожував підпалити та підірвати Волинську ОДА. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
 0
Медіа
відео
1/8