На Волині – хуртовина: дороги від снігу прибирали понад сто автомобілів





Про це повідомляє



Для цього задіяли понад сотню механізмів підрядних підприємств, використали більше тисячі тонн протиожеледних матеріалів.



Проїзд міжнародними, національними, регіональними та територіальними автошляхами у межах Волинської області забезпечено, дорожнє покриття чорне, місцями засніжене. На окремих ділянках доріг роботи з ліквідації зимової слизькості тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулої доби на Волині дорожники активно працювали на автомобільних шляхах загального користування державного значення, аби ліквідувати ожеледицю та запобігти утворенню снігового покриву на проїзній частині.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області Для цього задіяли понад сотню механізмів підрядних підприємств, використали більше тисячі тонн протиожеледних матеріалів.Проїзд міжнародними, національними, регіональними та територіальними автошляхами у межах Волинської області забезпечено, дорожнє покриття чорне, місцями засніжене. На окремих ділянках доріг роботи з ліквідації зимової слизькості тривають.

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