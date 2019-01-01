У волинській ОТГ відкрили дві поліцейські станції





До основних їхніх завдань насамперед входить забезпечення на території дільниці публічної безпеки та правопорядку. Про це



Вони об’єднуватимуть спільну роботу дільничних офіцерів поліції, груп швидкого реагування патрульної поліції та громади, що дозволить правоохоронцям оперативніше реагувати на звернення громадян, ефективніше проводити профілактику правопорушень.



Усі приміщення для роботи правоохоронців відремонтовані та облаштовані оргтехнікою і меблями за сприяння об’єднаних територіальних громад, органів місцевої влади та самоврядування.



До слова, у 2018 році на Волині відкрилося 14 поліцейських станцій.



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