У волинській ОТГ відкрили дві поліцейські станції
Сьогодні, 12:41
Поліцейські станції відкрилися у селищі Мар’янівка Горохівського та селищі Луків Турійського районів.
До основних їхніх завдань насамперед входить забезпечення на території дільниці публічної безпеки та правопорядку. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області на офіційному сайті Нацполіції.
Вони об’єднуватимуть спільну роботу дільничних офіцерів поліції, груп швидкого реагування патрульної поліції та громади, що дозволить правоохоронцям оперативніше реагувати на звернення громадян, ефективніше проводити профілактику правопорушень.
Усі приміщення для роботи правоохоронців відремонтовані та облаштовані оргтехнікою і меблями за сприяння об’єднаних територіальних громад, органів місцевої влади та самоврядування.
До слова, у 2018 році на Волині відкрилося 14 поліцейських станцій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
До основних їхніх завдань насамперед входить забезпечення на території дільниці публічної безпеки та правопорядку. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області на офіційному сайті Нацполіції.
Вони об’єднуватимуть спільну роботу дільничних офіцерів поліції, груп швидкого реагування патрульної поліції та громади, що дозволить правоохоронцям оперативніше реагувати на звернення громадян, ефективніше проводити профілактику правопорушень.
Усі приміщення для роботи правоохоронців відремонтовані та облаштовані оргтехнікою і меблями за сприяння об’єднаних територіальних громад, органів місцевої влади та самоврядування.
До слова, у 2018 році на Волині відкрилося 14 поліцейських станцій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Відбувся другий тур чемпіонату Любомльщини з футзалу. ФОТО
Сьогодні, 13:39
У Нововолинську штрафують за неправильне паркування
Сьогодні, 13:13
У волинській ОТГ відкрили дві поліцейські станції
Сьогодні, 12:41
У «ПортCity» 1 та 7 січня – дні безкоштовних розваг*
Сьогодні, 12:09
Аварія на Волині: загинув 86-річний водій
Сьогодні, 11:53
Медіа