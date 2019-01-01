Звільнений з полону волинянин перебуває у госпіталі

Юрій Євтушок нині перебуває у головному військовому госпіталі у Києві, після обстеження чоловік поїде додому до Любомля — розповів Суспільному заступник військового комісара області Ігор Підлісний.



Про це



Юрій Євтушок військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади, у полон потрапив наприкінці травня 2018 року на Луганщині. 29 грудня разом з іншими звільненими полоненими він повернувся на підконтрольну Україні територію.



Нагадаємо, учора надвечір літак з колишніми полоненими на борту приземлився у «Борисполі», на підконтрольні землі повернулися 76 співгромадян: 64 цивільних і 12 військових, 4-ро залишилися на окупованій території, бо там їхні родини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Звільнений із полону волинянинині перебуває у головному військовому госпіталі у Києві, після обстеження чоловік поїде додому до Любомля — розповів Суспільному заступник військового комісара областіПро це повідомляє Волинь.UA на сторінці у фейсбуці.Юрій Євтушок військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади, у полон потрапив наприкінці травня 2018 року на Луганщині. 29 грудня разом з іншими звільненими полоненими він повернувся на підконтрольну Україні територію.Нагадаємо, учора надвечір літак з колишніми полоненими на борту приземлився у «Борисполі», на підконтрольні землі повернулися 76 співгромадян: 64 цивільних і 12 військових, 4-ро залишилися на окупованій території, бо там їхні родини.

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