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Якими були фонтани на Театральному майдані Луцька 40 років тому. РЕТРОФОТО

Якими були фонтани на Театральному майдані Луцька 40 років тому. РЕТРОФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився світлиною, на якій зафільмували фонтани на Театральному майдані.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у 2020 році Театральний майдан Луцька планують реконструювати. Перемогу в архітектурному конкурсі на найкраще облаштування площі здобув колектив Кирилюк Д.І., Нестерук Н.О., Кожина Ю.В., Вітинська О.Г., Костюк О.П.

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За словами Віктора Чухрая, слайд, де можна побачити, якими були фонтани на майдані, зроблений у 80-х роках.
Якими були фонтани на Театральному майдані Луцька 40 років тому. РЕТРОФОТО


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Теги: фонтани, Театральний майдан, Луцьк, ретрофото
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