Якими були фонтани на Театральному майдані Луцька 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:43
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився світлиною, на якій зафільмували фонтани на Театральному майдані.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, у 2020 році Театральний майдан Луцька планують реконструювати. Перемогу в архітектурному конкурсі на найкраще облаштування площі здобув колектив Кирилюк Д.І., Нестерук Н.О., Кожина Ю.В., Вітинська О.Г., Костюк О.П.
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За словами Віктора Чухрая, слайд, де можна побачити, якими були фонтани на майдані, зроблений у 80-х роках.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, у 2020 році Театральний майдан Луцька планують реконструювати. Перемогу в архітектурному конкурсі на найкраще облаштування площі здобув колектив Кирилюк Д.І., Нестерук Н.О., Кожина Ю.В., Вітинська О.Г., Костюк О.П.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Замість фонтану за 13 мільйонів у Луцьку пропонують розвивати Старе місто
За словами Віктора Чухрая, слайд, де можна побачити, якими були фонтани на майдані, зроблений у 80-х роках.
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