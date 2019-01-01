Новий рік у поїзді зустрічатимуть майже 17 тисяч пасажирів





Загалом у цю святкову добу курсуватиме 126 пасажирських поїздів, інформує



На поїзди, що курсуватимуть у новорічну ніч 2019/2020, Укрзалізниця запропонувала 66 846 місць у поїздах далекого сполучення. З них 16 678 місць уже викуплено пасажирами, які прямуватимуть на свято або подорожуватимуть у справах.



Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок.



Нагадаємо, для забезпечення масових новорічних та різдвяних перевезень цього року "Укрзалізниця" призначила 49 додаткових поїздів та додаткові рейси. Це на дев’ять поїздів більше, ніж минулого року. Крім того, низка поїздів курсуватиме за подовженими маршрутами. Усе це дасть змогу перевезти максимальну кількість пасажирів до найпопулярніших місць відпочинку.

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