У центральному парку Луцька можна було стрибнути з парашутом. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:16
У мережі опублікували світлини з парашутної вежі у Луцьку, зроблені у 70-ті роки.
Фото поділилася організація ОВАЛ у facebook.
"Багато людей в наші дні запитує в нас про можливість здійснити стрибок з парашутом у нашому рідному Луцьку. На жаль, на сьогоднішній день такої можливості немає", - йдеться у дописі.
Утім, колись в лучан була така можливість, адже в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку неподалік будівлі Волинської обласної філармонії знаходилась парашутна вежа, із якої кожен охочий міг здійснити стрибок з парашутом.
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Фото поділилася організація ОВАЛ у facebook.
"Багато людей в наші дні запитує в нас про можливість здійснити стрибок з парашутом у нашому рідному Луцьку. На жаль, на сьогоднішній день такої можливості немає", - йдеться у дописі.
Утім, колись в лучан була така можливість, адже в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку неподалік будівлі Волинської обласної філармонії знаходилась парашутна вежа, із якої кожен охочий міг здійснити стрибок з парашутом.
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