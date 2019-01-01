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У центральному парку Луцька можна було стрибнути з парашутом. РЕТРОФОТО

У центральному парку Луцька можна було стрибнути з парашутом. РЕТРОФОТО
У мережі опублікували світлини з парашутної вежі у Луцьку, зроблені у 70-ті роки.

Фото поділилася організація ОВАЛ у facebook.

"Багато людей в наші дні запитує в нас про можливість здійснити стрибок з парашутом у нашому рідному Луцьку. На жаль, на сьогоднішній день такої можливості немає", - йдеться у дописі.

Утім, колись в лучан була така можливість, адже в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку неподалік будівлі Волинської обласної філармонії знаходилась парашутна вежа, із якої кожен охочий міг здійснити стрибок з парашутом.
У центральному парку Луцька можна було стрибнути з парашутом. РЕТРОФОТО
У центральному парку Луцька можна було стрибнути з парашутом. РЕТРОФОТО
У центральному парку Луцька можна було стрибнути з парашутом. РЕТРОФОТО
У центральному парку Луцька можна було стрибнути з парашутом. РЕТРОФОТО
У центральному парку Луцька можна було стрибнути з парашутом. РЕТРОФОТО
У центральному парку Луцька можна було стрибнути з парашутом. РЕТРОФОТО
У центральному парку Луцька можна було стрибнути з парашутом. РЕТРОФОТО
У центральному парку Луцька можна було стрибнути з парашутом. РЕТРОФОТО
У центральному парку Луцька можна було стрибнути з парашутом. РЕТРОФОТО
У центральному парку Луцька можна було стрибнути з парашутом. РЕТРОФОТО

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Теги: стрибки з парашутом, ретрофото
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