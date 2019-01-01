У центральному парку Луцька можна було стрибнути з парашутом. РЕТРОФОТО

У мережі опублікували світлини з парашутної вежі у Луцьку, зроблені у 70-ті роки.Фото поділилася організація ОВАЛ у facebook."Багато людей в наші дні запитує в нас про можливість здійснити стрибок з парашутом у нашому рідному Луцьку. На жаль, на сьогоднішній день такої можливості немає", - йдеться у дописі.Утім, колись в лучан була така можливість, адже в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку неподалік будівлі Волинської обласної філармонії знаходилась парашутна вежа, із якої кожен охочий міг здійснити стрибок з парашутом.