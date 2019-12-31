1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян з Новим роком!
А особливі вітання цього дня для іменинників, яких на Волині 1 січня немало.
День народження сьогодні святкує народний артист України Валерій Маренич (на фото).
Також особисте свято відзначає журналіст Микола Генсецький, екс-заступниця директора обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Віра Ковальська, поет, член Національної спілки письменників України Ігор Павлюк та проректор з навчальної роботи доктор історичних наук, професор СНУ ім. Лесі Українки Світлана Гаврилюк, виконавчий директор Асоціації випускників СНУ імені Лесі Українки Лариса Годик-Понедельник, громадський діяч Володимир Шаповал, головний режисер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко і письменниця Еля Форманюк.
За православним календарем 1 січня іменини відзначають ті, кого назвали Григорій та Ілля.
ВолиньPost вітає земляків зі святами і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині!
1 січня 1945 року Луцьку педагогічну школу було реорганізовано у Луцьке педагогічне училище (зараз Луцький педагогічний коледж).
20 років тому – 1992-го – газету «Радянська Волинь» перейменували на «Волинь» (зараз «Волинь-нова»).
Цього ж дня жителі Волині отримали можливість переглянути першу передачу місцевого телебачення. З цього часу на першій програмі телебачення щодня по півгодини почали виходити волинські передачі.
1 січня 1994 року вийшов перший номер шацької районної газети «Шацький край».
А у 1997 році - вперше у Нововолинську побачила світ газета «Наше місто».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
А особливі вітання цього дня для іменинників, яких на Волині 1 січня немало.
День народження сьогодні святкує народний артист України Валерій Маренич (на фото).
Також особисте свято відзначає журналіст Микола Генсецький, екс-заступниця директора обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Віра Ковальська, поет, член Національної спілки письменників України Ігор Павлюк та проректор з навчальної роботи доктор історичних наук, професор СНУ ім. Лесі Українки Світлана Гаврилюк, виконавчий директор Асоціації випускників СНУ імені Лесі Українки Лариса Годик-Понедельник, громадський діяч Володимир Шаповал, головний режисер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко і письменниця Еля Форманюк.
За православним календарем 1 січня іменини відзначають ті, кого назвали Григорій та Ілля.
ВолиньPost вітає земляків зі святами і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині!
1 січня 1945 року Луцьку педагогічну школу було реорганізовано у Луцьке педагогічне училище (зараз Луцький педагогічний коледж).
20 років тому – 1992-го – газету «Радянська Волинь» перейменували на «Волинь» (зараз «Волинь-нова»).
Цього ж дня жителі Волині отримали можливість переглянути першу передачу місцевого телебачення. З цього часу на першій програмі телебачення щодня по півгодини почали виходити волинські передачі.
1 січня 1994 року вийшов перший номер шацької районної газети «Шацький край».
А у 1997 році - вперше у Нововолинську побачила світ газета «Наше місто».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Як змінилися ялинкові іграшки за останні 100 років
Сьогодні, 01:06
1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У містечку на Волині прикрасили ялинку. ФОТО
31 грудень, 2019, 23:27
У Володимирі-Волинському готували святкові столи без світла
31 грудень, 2019, 22:16
Де у Луцьку дозволили продавати ялинки
31 грудень, 2019, 21:13
Медіа