1 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогоднівітає усіх волинян з Новим роком!А особливі вітання цього дня для іменинників, яких на Волині 1 січня немало.День народження сьогодні святкує народний артист України(на фото).Також особисте свято відзначає журналіст, екс-заступниця директора обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, поет, член Національної спілки письменників Українита проректор з навчальної роботи доктор історичних наук, професор СНУ ім. Лесі Українки, виконавчий директор Асоціації випускників СНУ імені Лесі Українки, громадський діяч, головний режисер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв Україниі письменницяЗа православним календарем 1 січня іменини відзначають ті, кого назвали Григорій та Ілля.ВолиньPost вітає земляків зі святами і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині!1 січня 1945 року Луцьку педагогічну школу було реорганізовано у Луцьке педагогічне училище (зараз Луцький педагогічний коледж).20 років тому – 1992-го – газету «Радянська Волинь» перейменували на «Волинь» (зараз «Волинь-нова»).Цього ж дня жителі Волині отримали можливість переглянути першу передачу місцевого телебачення. З цього часу на першій програмі телебачення щодня по півгодини почали виходити волинські передачі.1 січня 1994 року вийшов перший номер шацької районної газети «Шацький край».А у 1997 році - вперше у Нововолинську побачила світ газета «Наше місто».