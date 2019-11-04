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Трамп закликав НАТО і країни Європи допомагати Україні

Трамп закликав НАТО і країни Європи допомагати Україні
Дональд Трамп заявляє, що готовий до будь-якого сценарію у Сенаті в справі імпічменту, тому що впевнений у своїй невинуватості.

Про це президент США сказав, відповідаючи на питання журналістів перед новорічною вечіркою у своїй резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді, - пише Голос Америки.

«Мені все одно. Мене влаштує суд (у Сенаті – ред.). Тому що ми нічого поганого не зробили», - сказав президент Трамп.

«Справа імпічменту – це брехня. Це велика жирна брехня», - додав він.

Президент США згадав про велику корупцію в Україні, однак президента Зеленського похвалив, розповідаючи про телефонну розмову з українським колегою.

«Це була ідеальна, абсолютно відповідна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом. Гадаю, він дуже добре справляється. Значною мірою, чому його обрали президентом, це через корупцію. У них надзвичайно велика корупція», - сказав Дональд Трамп.

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Теги: Трамп, США, Україна
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