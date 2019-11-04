На Рівненщині двоє хлопців загинули у аварії. ФОТО

Два односельця загинули у ДТП на Рівненщині.Про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася близько 15-ї години у селі Глинне, до поліції повідомили медики 2 січня, - пише ГУНп у Рівненській області.Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що на автодорозі «Рокитне-Глинне-Будки Кам’янські» внаслідок зіткнення транспортних засобів: мотоцикла Bird і автомобіля Opel Astra — загинули двоє односельців.Травми виявилися несумісні із життям для 22-річного мотоцикліста. У кареті швидкої медичної допомоги від отриманих тілесних ушкоджень помер і пасажир, 28-річний односелець.Кермувальник легковика, 49-річний житель Глинного, не постраждав. Однак за результатами освідування перебував у стані алкогольного сп’яніння — 1,96 проміле.У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та, зокрема, призначатимуть відповідні експертизи.