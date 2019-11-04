На Рівненщині двоє хлопців загинули у аварії. ФОТО
Сьогодні, 10:52
Два односельця загинули у ДТП на Рівненщині.
Про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася близько 15-ї години у селі Глинне, до поліції повідомили медики 2 січня, - пише ГУНп у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що на автодорозі «Рокитне-Глинне-Будки Кам’янські» внаслідок зіткнення транспортних засобів: мотоцикла Bird і автомобіля Opel Astra — загинули двоє односельців.
Травми виявилися несумісні із життям для 22-річного мотоцикліста. У кареті швидкої медичної допомоги від отриманих тілесних ушкоджень помер і пасажир, 28-річний односелець.
Кермувальник легковика, 49-річний житель Глинного, не постраждав. Однак за результатами освідування перебував у стані алкогольного сп’яніння — 1,96 проміле.
У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та, зокрема, призначатимуть відповідні експертизи.
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Про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася близько 15-ї години у селі Глинне, до поліції повідомили медики 2 січня, - пише ГУНп у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що на автодорозі «Рокитне-Глинне-Будки Кам’янські» внаслідок зіткнення транспортних засобів: мотоцикла Bird і автомобіля Opel Astra — загинули двоє односельців.
Травми виявилися несумісні із життям для 22-річного мотоцикліста. У кареті швидкої медичної допомоги від отриманих тілесних ушкоджень помер і пасажир, 28-річний односелець.
Кермувальник легковика, 49-річний житель Глинного, не постраждав. Однак за результатами освідування перебував у стані алкогольного сп’яніння — 1,96 проміле.
У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та, зокрема, призначатимуть відповідні експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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