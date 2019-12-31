Синоптик розповіла, яку погоду очікувати в Україні на вихідних
Сьогодні, 13:15
Синоптик Наталка Діденко повідомила, якою буде погода в Україні 4-5 січня.
Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.
За словами Наталки Діденко, прийде атмосферний фронт, який зумовить 4-го січня мокрий сніг та дощ у західних областях, ввечері ще й на півночі.
А 5-го січня опади поширяться на більшість областей, проте будуть періодичними та ненадовго.
Вітер повіватиме з північного заходу, помірний, лише в західних областях його пориви можуть бути сильними.
Температура повітря вночі -1-5 градусів, вдень +1+5 градусів, в Криму до +5+8 градусів.
У Києві 4 січня ввечері та 5 січня очікується місцями мокрий сніг та дощ, вдень у суботу ще побуде суха погода. Нічна температура повітря становитиме -2-4 градуси, денна +1+4 градуси.
На Святвечір та Різдво - невеликий та помірний морозець, сніг та мокрий сніг більш ймовірний 7 січня повсюди, окрім південної частини України.
"Теплий грудень міцно тисне руку січню також явно високуватою температурою повітря", - додала синоптикиня.
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Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.
За словами Наталки Діденко, прийде атмосферний фронт, який зумовить 4-го січня мокрий сніг та дощ у західних областях, ввечері ще й на півночі.
А 5-го січня опади поширяться на більшість областей, проте будуть періодичними та ненадовго.
Вітер повіватиме з північного заходу, помірний, лише в західних областях його пориви можуть бути сильними.
Температура повітря вночі -1-5 градусів, вдень +1+5 градусів, в Криму до +5+8 градусів.
У Києві 4 січня ввечері та 5 січня очікується місцями мокрий сніг та дощ, вдень у суботу ще побуде суха погода. Нічна температура повітря становитиме -2-4 градуси, денна +1+4 градуси.
На Святвечір та Різдво - невеликий та помірний морозець, сніг та мокрий сніг більш ймовірний 7 січня повсюди, окрім південної частини України.
"Теплий грудень міцно тисне руку січню також явно високуватою температурою повітря", - додала синоптикиня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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