Синоптик розповіла, яку погоду очікувати в Україні на вихідних

Синоптикповідомила, якою буде погода в Україні 4-5 січня.Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.За словами Наталки Діденко, прийде атмосферний фронт, який зумовить 4-го січня мокрий сніг та дощ у західних областях, ввечері ще й на півночі.А 5-го січня опади поширяться на більшість областей, проте будуть періодичними та ненадовго.Вітер повіватиме з північного заходу, помірний, лише в західних областях його пориви можуть бути сильними.Температура повітря вночі -1-5 градусів, вдень +1+5 градусів, в Криму до +5+8 градусів.У Києві 4 січня ввечері та 5 січня очікується місцями мокрий сніг та дощ, вдень у суботу ще побуде суха погода. Нічна температура повітря становитиме -2-4 градуси, денна +1+4 градуси.На Святвечір та Різдво - невеликий та помірний морозець, сніг та мокрий сніг більш ймовірний 7 січня повсюди, окрім південної частини України."Теплий грудень міцно тисне руку січню також явно високуватою температурою повітря", - додала синоптикиня.