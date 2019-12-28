Третьокласник з Луцька переміг у всеукраїнському конкурсі мистецтв
Сьогодні, 19:55
У Києві відбувся VІІ Всеукраїнський фестиваль–конкурс мистецтв «Сяйво ПервоЦвітів», перемогу у ньому здобув 8-річний лучанин Дмитро Якимчук.
Серед 91 учасника юний піаніст - вихованець Луцької музичної школи №3 виборов перше місце у першій віковій категорії, – пише видання Волинь.
«Інструментальне мистецтво» - номінація, в якій брав участь Дмитро Якимчук - третьокласник Луцької гімназії №14 імені Василя Сухомлинського.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Серед 91 учасника юний піаніст - вихованець Луцької музичної школи №3 виборов перше місце у першій віковій категорії, – пише видання Волинь.
«Інструментальне мистецтво» - номінація, в якій брав участь Дмитро Якимчук - третьокласник Луцької гімназії №14 імені Василя Сухомлинського.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Палиця вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 січня
Сьогодні, 20:00
Третьокласник з Луцька переміг у всеукраїнському конкурсі мистецтв
Сьогодні, 19:55
Волиняни боргують за «комуналку» понад 700 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:20
Медіа