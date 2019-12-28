Третьокласник з Луцька переміг у всеукраїнському конкурсі мистецтв

Дмитро Якимчук.



Серед 91 учасника юний піаніст - вихованець Луцької музичної школи №3 виборов перше місце у першій віковій категорії, – пише



«Інструментальне мистецтво» - номінація, в якій брав участь Дмитро Якимчук - третьокласник Луцької гімназії №14 імені Василя Сухомлинського.







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