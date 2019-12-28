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Третьокласник з Луцька переміг у всеукраїнському конкурсі мистецтв

Третьокласник з Луцька переміг у всеукраїнському конкурсі мистецтв
У Києві відбувся VІІ Всеукраїнський фестиваль–конкурс мистецтв «Сяйво ПервоЦвітів», перемогу у ньому здобув 8-річний лучанин Дмитро Якимчук.

Серед 91 учасника юний піаніст - вихованець Луцької музичної школи №3 виборов перше місце у першій віковій категорії, – пише видання Волинь.

«Інструментальне мистецтво» - номінація, в якій брав участь Дмитро Якимчук - третьокласник Луцької гімназії №14 імені Василя Сухомлинського.

Третьокласник з Луцька переміг у всеукраїнському конкурсі мистецтв


Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Сяйво Первоцвітів, Україна, Луцьк, фортепіано, музика
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