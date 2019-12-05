Клієнти ПриватБанку створили новорічне диво маленьким пацієнтам лікарень. ФОТО*

Перший день нового року в усіх дитячих обласних лікарнях України маленькі пацієнти зустріли з подарунками та гарним настроєм. Благодійний фонд ПриватБанку «Допомагати просто!» разом із Mastercard третій рік поспіль допомагають зберігати дитячу віру в дива.Завдяки участі небайдужих українців понад 3 000 дітей, які змушені були зустріти Новий рік у лікарняних палатах, отримали подарунки з рук казкових героїв.Свято маленьким пацієнтам влаштували клієнти ПриватБанку, які долучилися до акції «Звичайне диво». Українці просто здійснювали купівлі, розраховуючись картками ПриватБанку, та водночас переказували одну гривню після кожної транзакції на благодійність. До кожної благодійної гривні ще по одній додавали ПриватБанк і Mastercard.Загалом в акції «Звичайне диво» взяли участь 99 369 українців. За період акції вдалося зібрати понад 5 409 267 гривень. Також у рамках акції ПриватБанк власним коштом закупив та доставив медичне обладнання для дитячих лікарень.