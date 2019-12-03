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У Луцьку на проспекті Перемоги – аварія

У Луцьку на проспекті Перемоги – аварія
У Луцьку трапилась аварія за участю двох легковиків поблизу історичного факультету СНУ імені Лесі Українки.

Про це з посиланням на очевидців повідомляють "Волинські новини".

ДТП сталась о 9:25 4 січня на проспекті Перемоги.

Автомобілі отримали механічні пошкодження. Також, за попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждав чоловік.

Відомо, що аварія спричинила ускладнення руху на проспекті Перемоги. Станом на 09:50 рух регулюють патрульні поліцейські.

Деталі – згодом.


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Теги: аварія, проспект Перемоги, Луцьк
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