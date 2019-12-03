У Луцьку на проспекті Перемоги – аварія
Сьогодні, 09:56
У Луцьку трапилась аварія за участю двох легковиків поблизу історичного факультету СНУ імені Лесі Українки.
Про це з посиланням на очевидців повідомляють "Волинські новини".
ДТП сталась о 9:25 4 січня на проспекті Перемоги.
Автомобілі отримали механічні пошкодження. Також, за попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждав чоловік.
Відомо, що аварія спричинила ускладнення руху на проспекті Перемоги. Станом на 09:50 рух регулюють патрульні поліцейські.
Деталі – згодом.
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Про це з посиланням на очевидців повідомляють "Волинські новини".
ДТП сталась о 9:25 4 січня на проспекті Перемоги.
Автомобілі отримали механічні пошкодження. Також, за попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждав чоловік.
Відомо, що аварія спричинила ускладнення руху на проспекті Перемоги. Станом на 09:50 рух регулюють патрульні поліцейські.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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