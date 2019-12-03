У Луцьку на проспекті Перемоги – аварія





Про це з посиланням на очевидців повідомляють "



ДТП сталась о 9:25 4 січня на проспекті Перемоги.



Автомобілі отримали механічні пошкодження. Також, за попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждав чоловік.



Відомо, що аварія спричинила ускладнення руху на проспекті Перемоги. Станом на 09:50 рух регулюють патрульні поліцейські.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилась аварія за участю двох легковиків поблизу історичного факультету СНУ імені Лесі Українки.Про це з посиланням на очевидців повідомляють " Волинські новини ".ДТП сталась о 9:25 4 січня на проспекті Перемоги.Автомобілі отримали механічні пошкодження. Також, за попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждав чоловік.Відомо, що аварія спричинила ускладнення руху на проспекті Перемоги. Станом на 09:50 рух регулюють патрульні поліцейські.Деталі – згодом.

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