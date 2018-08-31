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Як служба автодоріг Волині впоралася з прибиранням снігу на трасах. ФОТО

Як служба автодоріг Волині впоралася з прибиранням снігу на трасах. ФОТО
Сьогодні вночі, з 4 на 5 грудня, у Волинській області засніжило, тому цієї пори доби близько 40 механізмів дорожніх підрядних підприємств працювало на автодорогах державного значення, щоб ліквідувати ожеледицю.

«Проїзд забезпечено, на окремих ділянках доріг робота по обробці проїзної частини протиожеледними матеріалами триває», – пишуть на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у Facebook.

Зазначають, що опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а також пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с синоптики обіцяють місцями і упродовж сьогоднішнього дня. На дорогах можлива ожеледиця.

Як служба автодоріг Волині впоралася з прибиранням снігу на трасах. ФОТО
Як служба автодоріг Волині впоралася з прибиранням снігу на трасах. ФОТО
Як служба автодоріг Волині впоралася з прибиранням снігу на трасах. ФОТО
Як служба автодоріг Волині впоралася з прибиранням снігу на трасах. ФОТО
Як служба автодоріг Волині впоралася з прибиранням снігу на трасах. ФОТО

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Теги: Волинь, дороги, ожеледиця, зима
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