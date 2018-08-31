Як служба автодоріг Волині впоралася з прибиранням снігу на трасах. ФОТО





«Проїзд забезпечено, на окремих ділянках доріг робота по обробці проїзної частини протиожеледними матеріалами триває», – пишуть на



Зазначають, що опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а також пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с синоптики обіцяють місцями і упродовж сьогоднішнього дня. На дорогах можлива ожеледиця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні вночі, з 4 на 5 грудня, у Волинській області засніжило, тому цієї пори доби близько 40 механізмів дорожніх підрядних підприємств працювало на автодорогах державного значення, щоб ліквідувати ожеледицю.«Проїзд забезпечено, на окремих ділянках доріг робота по обробці проїзної частини протиожеледними матеріалами триває», – пишуть на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у Facebook.Зазначають, що опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а також пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с синоптики обіцяють місцями і упродовж сьогоднішнього дня. На дорогах можлива ожеледиця.

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