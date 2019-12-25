В Криму заблокували близько 20 українських сайтів

В окупованому Криму 9 провайдерів у 9-ти населених пунктах повністю блокують 18 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі.Також заблоковані сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Хізб ут-Тахрір і Свідків Єгови, - пише Газетаua.Моніторинг Кримської правозахисної групи провели у листопаді-грудні 2019 року.Перевірку доступності сайтів монітори провели за допомогою мереж 9 різних провайдерів у 9 кримських населених пунктах: БелНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), Мечта (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район), Сиваш-нет (Красноперекопськ), Гігабайт (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).Станом на кінець грудня 2019 року, ці провайдери не дають доступу мінімум до 23 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території: Цензор.нет, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, 112 Україна, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналістських розслідувань, ТонеТо, Депо, Українська правда, РБК, Укрінформ, Лівий берег, Дзеркало тижня, Стрічка, а також сайти соціальних мереж Лінкедін і Телеграм і сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір.Крім того, у 8 з 9 провайдерів заблокований сайт Апостроф. У 5 провайдерів з 9 недоступний сайт громадського об'єднання "Кримська Солідарність". Сайти Радіо НВ, 112 Україна і 24 каналу недоступні у 1 провайдера з 9".При цьому всього кілька сайтів зі списку заблоковані з посиланням на вимоги Роскомнагляду. В основному, з сайтами не встановлюється з'єднання або на екрані з'являється напис "Помилка 403".Правозахисники відзначають, що провайдери блокують навіть ті сайти, які не внесені до реєстру заборонених у Росії. Значить, формальних підстав для обмеження доступу до таких ресурсів немає навіть у законодавстві РФ.За результатами моніторингу Кримської правозахисної групи за лютий-березень 2019 року повідомлялося, що десять провайдерів в окупованому Криму повністю блокують 12 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Крім цього, 28 сайтів були заблоковані частково.