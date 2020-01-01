Волинянин гратиме за одеський «Чорноморець»

Чорноморець на офіційному сайті оголосив про підписання контракту з волинським півзахисникомОстаннім клубом 22-річного хавбека був Агробізнес, за який той відіграв 15 матчів у нинішньому сезоні, - пише SportArena.Раніше Олексій Зінкевич виступав за молодіжні команди Шахтаря і Олександрії, а також "Волинь".На зимову перерву одеський клуб пішов на десятому місці в турнірній таблиці Першої ліги.Як відомо, Олексій Зінкевич - уродженець міста Володимир-Волинський. Розпочав заняття футболом у своєму рідному місті в дитячій команді клубу «БРВ-ВІК». У 2010 році був запрошений до футбольної академії донецького «Шахтаря». З 2014 року виступав за молодіжний склад луцької команди, а 17 жовтня 2014 року дебютував у матчі Прем'єр-ліги, вийшовши на заміну в матчі з донецьким «Шахтарем» у віці 17 років 157 днів, і він став на той час наймолодшим футболістом у сезоні Прем'єр-ліги, та першим футболістом Прем'єр-ліги 1997 року народження.2 березня 2016 року Олексій Зінкевич офіційно став гравцем донецького «Шахтаря», і заявлений на чемпіонат України по списку «Б». На початку 2018 року був відданий в оренду в «Олександрію». Проте за олександрійський клуб футболіст не зіграв жодного матчу, і з липня 2018 року він повернувся до складу «Волині».У складі свого першого професійного клубу Зінкевич грав до кінця сезону 2018—2019, після чого на правах оренди перейшов до клубу «Агробізнес».