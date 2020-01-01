Волинянин гратиме за одеський «Чорноморець»
Сьогодні, 12:48
Чорноморець на офіційному сайті оголосив про підписання контракту з волинським півзахисником Олексієм Зінкевичем.
Останнім клубом 22-річного хавбека був Агробізнес, за який той відіграв 15 матчів у нинішньому сезоні, - пише SportArena.
Раніше Олексій Зінкевич виступав за молодіжні команди Шахтаря і Олександрії, а також "Волинь".
На зимову перерву одеський клуб пішов на десятому місці в турнірній таблиці Першої ліги.
Як відомо, Олексій Зінкевич - уродженець міста Володимир-Волинський. Розпочав заняття футболом у своєму рідному місті в дитячій команді клубу «БРВ-ВІК». У 2010 році був запрошений до футбольної академії донецького «Шахтаря». З 2014 року виступав за молодіжний склад луцької команди, а 17 жовтня 2014 року дебютував у матчі Прем'єр-ліги, вийшовши на заміну в матчі з донецьким «Шахтарем» у віці 17 років 157 днів, і він став на той час наймолодшим футболістом у сезоні Прем'єр-ліги, та першим футболістом Прем'єр-ліги 1997 року народження.
2 березня 2016 року Олексій Зінкевич офіційно став гравцем донецького «Шахтаря», і заявлений на чемпіонат України по списку «Б». На початку 2018 року був відданий в оренду в «Олександрію». Проте за олександрійський клуб футболіст не зіграв жодного матчу, і з липня 2018 року він повернувся до складу «Волині».
У складі свого першого професійного клубу Зінкевич грав до кінця сезону 2018—2019, після чого на правах оренди перейшов до клубу «Агробізнес».
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Останнім клубом 22-річного хавбека був Агробізнес, за який той відіграв 15 матчів у нинішньому сезоні, - пише SportArena.
Раніше Олексій Зінкевич виступав за молодіжні команди Шахтаря і Олександрії, а також "Волинь".
На зимову перерву одеський клуб пішов на десятому місці в турнірній таблиці Першої ліги.
Як відомо, Олексій Зінкевич - уродженець міста Володимир-Волинський. Розпочав заняття футболом у своєму рідному місті в дитячій команді клубу «БРВ-ВІК». У 2010 році був запрошений до футбольної академії донецького «Шахтаря». З 2014 року виступав за молодіжний склад луцької команди, а 17 жовтня 2014 року дебютував у матчі Прем'єр-ліги, вийшовши на заміну в матчі з донецьким «Шахтарем» у віці 17 років 157 днів, і він став на той час наймолодшим футболістом у сезоні Прем'єр-ліги, та першим футболістом Прем'єр-ліги 1997 року народження.
2 березня 2016 року Олексій Зінкевич офіційно став гравцем донецького «Шахтаря», і заявлений на чемпіонат України по списку «Б». На початку 2018 року був відданий в оренду в «Олександрію». Проте за олександрійський клуб футболіст не зіграв жодного матчу, і з липня 2018 року він повернувся до складу «Волині».
У складі свого першого професійного клубу Зінкевич грав до кінця сезону 2018—2019, після чого на правах оренди перейшов до клубу «Агробізнес».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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