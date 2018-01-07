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Що готують на Різдво у різних країнах світу

Що готують на Різдво у різних країнах світу
У різних країнах світу існують свої традиції частувань у Святвечір — переддень Різдва.

Пропонуємо подивитися, який вигляд має традиційний різдвяний стіл у різних куточках земної кулі, - пишуть Хроніки Любарта.

Україна

В Україні в переддень Різдва готують 12 пісних страв, серед яких обов’язково повинні бути кутя та вареники з різними начинками.

Що готують на Різдво у різних країнах світу


Швейцарія

Швейцарці нанизують шматочки м’яса на довгу виделку і занурюють їх у киплячий бульйон, щоб зварити його. Потім це м’ясо подається з картоплею фрі або картопляними чипсами, а також різними соусами

Данія

Тут на Різдво їдять flæskesteg (флескестег) — запечену свинину. З нею їдять тушковану червону капусту, невелику карамелізовану картоплю й чипси. На десерт ris' a’la mande — рисова каша з мигдалем, збитими вершками і ваніллю.

Що готують на Різдво у різних країнах світу


Португалія

У Португалії вечеря напередодні Різдва називається «consoada» і складається з bacalhau (висушена солона тріска), відвареної картоплі, варених яєць, відвареної цибулі, відвареного нуту, відвареної капусти та іншої зелені, политих оливковою олією і соусом з нарізаної сирої цибулі, часнику і петрушки. Іншою традиційною стравою є polvo à lagareiro (восьминіг на грилі) і batatas a murro (товчена картопля, яка запікається в духовці з часником, петрушкою й оливковою олією).

Що готують на Різдво у різних країнах світу


Британія

У Великій Британії традиційно їдять індичку (але іноді це може бути гусак або курка) з соусом із журавлини, брюссельською капустою, pigs in blankets (невеликі ковбаски, загорнуті беконом), смажені моркву, картоплю і пастернак.

Що готують на Різдво у різних країнах світу


Польща

У Польщі у Святвечір традиційно їдять борщ з варениками.

Гватемала

У Гватемалі опівночі перед Різдвом їдять тамале — коржі з кукурудзяного борошна, загорнуті в кукурудзяне листя, з начинкою з м’ясного фаршу, сирів, фруктів, або овочів, приготовані на пару.

Що готують на Різдво у різних країнах світу


Нова Зеландія

У Новій Зеландії в переддень Різдва їдять все, що можна приготувати на барбекю. Особливий пункт меню — торт-безе Павлова.

Що готують на Різдво у різних країнах світу


Швеція

На традиційному різдвяному столі у Швеції ви знайдете шинку, фрикадельки, ковбаски, різні види оселедця, копчений лосось або вугор, червону капусту, брюссельську капусту і «Спокусу Янссона» (картопляна запіканка з анчоусами).

Що готують на Різдво у різних країнах світу


Філіппіни

На Філіппінах Святвечір — або Noche Buena — починається опівночі. До святкового столу зазвичай готують окіст, а на гарнір — спагетті або рис. На десерт філіппінці їдять фруктовий салат, приготований з винограду, яблук, вишень і тропічних фруктів, таких як папайя і ананас, і приправлений сумішшю вершків і згущеного молока. Також готують молочний флан — десерт, близький родич крем-брюле.

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Теги: страви, різдво, традиції
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