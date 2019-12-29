Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 січня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у середу очікується мінлива хмарність, без опадiв, на дорогах ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв, на дорогах ожеледиця.
Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв, на дорогах ожеледиця.
Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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