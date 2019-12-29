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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 січня
У Волинській області у середу очікується мінлива хмарність, без опадiв, на дорогах ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв, на дорогах ожеледиця.
Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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