Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 січня





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Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.



У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв, на дорогах ожеледиця.

Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у середу очікується мінлива хмарність, без опадiв, на дорогах ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв, на дорогах ожеледиця.Вiтер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

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