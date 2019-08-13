Луцький «Промінь» пів століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 21:32
Сьогодні яскравий РЦ «Промінь» знають у Луцьку та поза його межами. Святкова ілюмінація, дерева на балконі, а головне – дивна ялинка з куль – роблять розважальний центр помітним і впізнаваним.
Світлину луцького «Променя», яким він був 49 років тому, показав Юрій Тимощук, - пише "Таблоїд Волині".
Раніше ж будівля кінотеатру у Луцьку була не такою яскравою, та набагато більш гармоніювала з архітектурою навколо.
Фото оприлюднив на Facebook-сторінці «Волинський край: історія в дрібницях».
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Світлину луцького «Променя», яким він був 49 років тому, показав Юрій Тимощук, - пише "Таблоїд Волині".
Раніше ж будівля кінотеатру у Луцьку була не такою яскравою, та набагато більш гармоніювала з архітектурою навколо.
Фото оприлюднив на Facebook-сторінці «Волинський край: історія в дрібницях».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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