Луцький «Промінь» пів століття тому. РЕТРОФОТО





Світлину луцького «Променя», яким він був 49 років тому, показав Юрій Тимощук, - пише



Раніше ж будівля кінотеатру у Луцьку була не такою яскравою, та набагато більш гармоніювала з архітектурою навколо.



Фото оприлюднив на Facebook-сторінці «Волинський край: історія в дрібницях».



нині пів століття тому

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