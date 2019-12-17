У Луцьку п'яний водій хотів «відмазатись» від патрульних за 200 доларів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:44
У Луцьку нетверезий водій хотів відкупитись від патрульних за 200 доларів.
Інцидент трапився у ніч на 8 січня,- повідомляє патрульна поліція Волині.
На вулиці Ковельській в Луцьку командирський екіпаж зупинив водія ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні виявили ознаки сп’яніння у 53-річного керманича. Той пройшов огляд – 1,56 проміле, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму.
Під час оформлення адміністративних матеріалів водій запропонував неправомірну вигоду патрульним та поклав у службовий автомобіль 200 доларів з метою уникнення від відповідальності.
На місце викликали слідчо-оперативну групу: тепер йому загрожує ще й кримінальна відповідальність.
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Інцидент трапився у ніч на 8 січня,- повідомляє патрульна поліція Волині.
На вулиці Ковельській в Луцьку командирський екіпаж зупинив водія ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні виявили ознаки сп’яніння у 53-річного керманича. Той пройшов огляд – 1,56 проміле, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму.
Під час оформлення адміністративних матеріалів водій запропонував неправомірну вигоду патрульним та поклав у службовий автомобіль 200 доларів з метою уникнення від відповідальності.
На місце викликали слідчо-оперативну групу: тепер йому загрожує ще й кримінальна відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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