У Луцьку п'яний водій хотів «відмазатись» від патрульних за 200 доларів. ВІДЕО





Інцидент трапився у ніч на 8 січня,- повідомляє



На вулиці Ковельській в Луцьку командирський екіпаж зупинив водія ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні виявили ознаки сп’яніння у 53-річного керманича. Той пройшов огляд – 1,56 проміле, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму.



Під час оформлення адміністративних матеріалів водій запропонував неправомірну вигоду патрульним та поклав у службовий автомобіль 200 доларів з метою уникнення від відповідальності.



На місце викликали слідчо-оперативну групу: тепер йому загрожує ще й кримінальна відповідальність.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку нетверезий водій хотів відкупитись від патрульних за 200 доларів.Інцидент трапився у ніч на 8 січня,- повідомляє патрульна поліція Волині. На вулиці Ковельській в Луцьку командирський екіпаж зупинив водія ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні виявили ознаки сп’яніння у 53-річного керманича. Той пройшов огляд – 1,56 проміле, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму.Під час оформлення адміністративних матеріалів водій запропонував неправомірну вигоду патрульним та поклав у службовий автомобіль 200 доларів з метою уникнення від відповідальності.На місце викликали слідчо-оперативну групу: тепер йому загрожує ще й кримінальна відповідальність.

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