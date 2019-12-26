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40 годин на роботі: що змінить новий Трудовий кодекс

40 годин на роботі: що змінить новий Трудовий кодекс
Проект нового Трудового кодексу визначає поняття "трудові відносини", види трудових договорів та підстави їхнього розірвання.

Про це пишуть Факти.

Верховна Рада опублікувала ініційований Кабінетом міністрів законопроект Про працю, який покликаний змінити ухвалений ще в 1971 році Кодекс законів про працю.

У проекті нового Трудового кодексу є 98 статей, які розподілені за десятьма розділами.

Серед іншого в тексті чітко прописується поняття “трудові відносини” (стаття 12) і те, що підставою для їх виникнення є трудовий договір.

Також у законопроекті визначено шість ознак трудових відносин (стаття 13) і види трудових договорів: безстроковий, строковий, короткостроковий (він укладається на термін до двох місяців), сезонний, з нефіксованим робочим часом, учнівський трудовий договір і трудовий договір із домашнім працівником (стаття 17).

Підставами припинення трудового договору можуть бути такі причини: закінчення терміну трудового договору, згода сторін, розірвання трудового договору з ініціативи працівника, розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, незалежні від волі сторін підстави, підстави, передбачені трудовим договором, або інші підстави, передбачені законом.

Серед іншого в статті йдеться, що “працівник має право в будь-який час за власною ініціативою розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця письмово або зазначеними в трудовому договорі засобами електронного зв`язку не менше ніж за дві тижні”.

Стаття 35 передбачає, що роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником. При цьому про рішення розірвати він повинен повідомити працівника письмово або засобами електронного зв`язку у визначений термін.

Крім цього, законопроект передбачає, що нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин протягом кожного семиденного періоду (Стаття 48).

Урядовий законопроєкт також передбачає визначення в законодавстві гнучкого режиму робочого часу та дистанційної (надомної) роботи.

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Теги: трудовий кодекс, робота, зміни
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