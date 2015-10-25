Волинянин змайстрував унікальний дровокол, який розділяє поліно відразу на шість частин

Василь Мороз із села Оленине Камінь-Каширського району розповів про змайстрованого ним дровокола, яким успішно користується уже більше 10 років.



Унікальний пристрій майстра розколює поліно відразу на шість частин, - пише газета



Примітно, що останніми роками такі пристрої все активніше з’являються у приватних господарствах Волині і викликають неабиякий інтерес з боку любителів залізних «іграшок».



Василю Морозу – 43 роки, працює він у школі завгоспом і виховує з дружиною трьох прекрасних діток. Каже, живе як всі: працює, тримає господарство, влітку з сім’єю ходить у ліс по ягоди, гриби. Любить полювання. Попри всю свою скромність пан Василь – знаний у своїй стороні шанувальник техніки. Пристрасть до металу у нього, схоже, в крові: його батько був механізатором, тримав кузню.



"Маю горно, кувадла, все необхідне. Любитель-самоучка. Можу викувати новий інструмент, так би мовити з нуля, і підремонтувати плуги чи запчастини до січкарні. Залізо люблю, без того не можу. Уже рука набита, тому виготовити, наприклад, сокиру не становить жодних проблем. Перші спроби були у 9 класі, потім став більше цим займатися і поступово наловчився. А першою роботою була копачка. Довго сидів над нею, але не здався і усе вийшло. За стільки часу вже й складно пригадати, що й у якій кількості робив. В окрузі всі звертаються",– зауважує чоловік.



Механізм, який називає дровоколом, Василь Мороз виготовив самостійно, «з голови» (свого часу бачив заводські аналоги на одному з підприємств). Найбільше часу знадобилося для пошуку запчастин, адже не завжди вдавалося підібрати необхідне з першого разу. Навіть доводилося шукати серед металобрухту. Проте загорівся ідеєю і вийшло відносно швидко, хоч і робив поступово. Готовий механізм запрацював відразу, тільки з часом майстер змінив декілька нюансів для зручності.



"У цього дровокола гідравлічна система. Можна сказати, що в ньому запчастин на пів трактора. Але крутить усе електромотор. Купив мотора, швелера, метал. Зварив раму, припасував колеса. На основі закріпив циліндра, з іншого боку виставив ножа. Збоку встановив мастильного насоса МШ-32, розподільник та електромотор. З’єднав усе мастильними шлангами. Електромотор крутить насоса, мастило качає і завдяки цьому працює увесь механізм", – зауважує господар, розповідаючи про конструкцію свого винаходу.



Майстер підкреслює, що зараз уже багато таких пристроїв роблять і кожен по-своєму унікальний. Однак переважають редукторні дровоколи на одне лезо, у нашого ж героя – гідравлічний і розрубує поліно відразу на 6 частин, а не на 2. Пан Василь переконує, що його механізм не є занадто затратним. Звичайно, колись довелося вкласти кошти у запчастини, аби змайструвати його, однак далі – по мінімуму. Єдина витрата – на електроенергію.



Сама ж швидкість «рубання» дров залежить від спритності того, хто закладає колодки. У будь-якому разі виходить швидше, аніж рубати сокирою, ще й на руки та спину значно легше. Так, наприклад, син пана Василя справляється з причепом дров за пів дня. Техніка потужна, перешкод для неї нема: «бере» будь-який вид деревини. Навіть відходи, обрізи з пеньків перерубує. Винахідник вважає, що потужнішого дровокола поблизу немає. Тим більше, що зараз уся техніка на гідравліці, усі трактори, крани тощо. І робота іде швидше, і значно безпечніший за редукторний, який працює постійно. Тільки встигай закладати поліна – з необережності можна завдати собі травм. А в гідравлічному, каже майстер, колодку поклав, важіль натиснув і тоді спрацювало – розкололо. Якщо не натиснути важіль, то мотор не припиняє роботу, але ніж стоїть на місці.



Загалом дровокол працює тихо і легко транспортується. Натомість любителі пожартувати кажуть, що такий механізм у господарстві наче кухонний комбайн для жінки – незамінний помічник.



Іванна ВЕЛИЧКО,

село Оленине.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села Оленине Камінь-Каширського району розповів про змайстрованого ним дровокола, яким успішно користується уже більше 10 років.Унікальний пристрій майстра розколює поліно відразу на шість частин, - пише газета Полісся Примітно, що останніми роками такі пристрої все активніше з’являються у приватних господарствах Волині і викликають неабиякий інтерес з боку любителів залізних «іграшок».Василю Морозу – 43 роки, працює він у школі завгоспом і виховує з дружиною трьох прекрасних діток. Каже, живе як всі: працює, тримає господарство, влітку з сім’єю ходить у ліс по ягоди, гриби. Любить полювання. Попри всю свою скромність пан Василь – знаний у своїй стороні шанувальник техніки. Пристрасть до металу у нього, схоже, в крові: його батько був механізатором, тримав кузню."Маю горно, кувадла, все необхідне. Любитель-самоучка. Можу викувати новий інструмент, так би мовити з нуля, і підремонтувати плуги чи запчастини до січкарні. Залізо люблю, без того не можу. Уже рука набита, тому виготовити, наприклад, сокиру не становить жодних проблем. Перші спроби були у 9 класі, потім став більше цим займатися і поступово наловчився. А першою роботою була копачка. Довго сидів над нею, але не здався і усе вийшло. За стільки часу вже й складно пригадати, що й у якій кількості робив. В окрузі всі звертаються",– зауважує чоловік.Механізм, який називає дровоколом, Василь Мороз виготовив самостійно, «з голови» (свого часу бачив заводські аналоги на одному з підприємств). Найбільше часу знадобилося для пошуку запчастин, адже не завжди вдавалося підібрати необхідне з першого разу. Навіть доводилося шукати серед металобрухту. Проте загорівся ідеєю і вийшло відносно швидко, хоч і робив поступово. Готовий механізм запрацював відразу, тільки з часом майстер змінив декілька нюансів для зручності."У цього дровокола гідравлічна система. Можна сказати, що в ньому запчастин на пів трактора. Але крутить усе електромотор. Купив мотора, швелера, метал. Зварив раму, припасував колеса. На основі закріпив циліндра, з іншого боку виставив ножа. Збоку встановив мастильного насоса МШ-32, розподільник та електромотор. З’єднав усе мастильними шлангами. Електромотор крутить насоса, мастило качає і завдяки цьому працює увесь механізм", – зауважує господар, розповідаючи про конструкцію свого винаходу.Майстер підкреслює, що зараз уже багато таких пристроїв роблять і кожен по-своєму унікальний. Однак переважають редукторні дровоколи на одне лезо, у нашого ж героя – гідравлічний і розрубує поліно відразу на 6 частин, а не на 2. Пан Василь переконує, що його механізм не є занадто затратним. Звичайно, колись довелося вкласти кошти у запчастини, аби змайструвати його, однак далі – по мінімуму. Єдина витрата – на електроенергію.Сама ж швидкість «рубання» дров залежить від спритності того, хто закладає колодки. У будь-якому разі виходить швидше, аніж рубати сокирою, ще й на руки та спину значно легше. Так, наприклад, син пана Василя справляється з причепом дров за пів дня. Техніка потужна, перешкод для неї нема: «бере» будь-який вид деревини. Навіть відходи, обрізи з пеньків перерубує. Винахідник вважає, що потужнішого дровокола поблизу немає. Тим більше, що зараз уся техніка на гідравліці, усі трактори, крани тощо. І робота іде швидше, і значно безпечніший за редукторний, який працює постійно. Тільки встигай закладати поліна – з необережності можна завдати собі травм. А в гідравлічному, каже майстер, колодку поклав, важіль натиснув і тоді спрацювало – розкололо. Якщо не натиснути важіль, то мотор не припиняє роботу, але ніж стоїть на місці.Загалом дровокол працює тихо і легко транспортується. Натомість любителі пожартувати кажуть, що такий механізм у господарстві наче кухонний комбайн для жінки – незамінний помічник.

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