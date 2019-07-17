Хотів привернути увагу мами: на Харківщині 11-річний хлопчик намагався зістрибнути з даху
Сьогодні, 14:40
На Харківщини працівники поліції врятували дитину від спроби самогубства.
Своїм вчинком 11-річний хлопчик хотів привернути увагу рідної матері, яка у 2017 році була позбавлена батьківських прав, - пише ГУНП Харківської області.
Так, 8 січня до поліції надійшло повідомлення від 31-річного місцевого мешканця про те, що на даху дев'ятиповерхівки стоїть малолітній хлопчик.
За адресою негайно виїхали працівники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та швидка медична допомога. Як з’ясувалося, на даху будинку знаходився хлопчик та виказував наміри стрибнути вниз.
Правоохоронці врятували дитину та передали до районної служби у справах дітей.
Відносно батьків склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Своїм вчинком 11-річний хлопчик хотів привернути увагу рідної матері, яка у 2017 році була позбавлена батьківських прав, - пише ГУНП Харківської області.
Так, 8 січня до поліції надійшло повідомлення від 31-річного місцевого мешканця про те, що на даху дев'ятиповерхівки стоїть малолітній хлопчик.
За адресою негайно виїхали працівники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та швидка медична допомога. Як з’ясувалося, на даху будинку знаходився хлопчик та виказував наміри стрибнути вниз.
Правоохоронці врятували дитину та передали до районної служби у справах дітей.
Відносно батьків склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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