Хотів привернути увагу мами: на Харківщині 11-річний хлопчик намагався зістрибнути з даху

На Харківщини працівники поліції врятували дитину від спроби самогубства.Своїм вчинком 11-річний хлопчик хотів привернути увагу рідної матері, яка у 2017 році була позбавлена батьківських прав, - пише ГУНП Харківської області.Так, 8 січня до поліції надійшло повідомлення від 31-річного місцевого мешканця про те, що на даху дев'ятиповерхівки стоїть малолітній хлопчик.За адресою негайно виїхали працівники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та швидка медична допомога. Як з’ясувалося, на даху будинку знаходився хлопчик та виказував наміри стрибнути вниз.Правоохоронці врятували дитину та передали до районної служби у справах дітей.Відносно батьків склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.