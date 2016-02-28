Українці відмовилися від російської пошти – дослідження ПриватБанку*
Сьогодні, 12:06
Більшість українців користуються електронними поштовими скриньками глобального сервісу Gmail.
Про це повідомили в ПриватБанку, де проаналізували понад 6,5 млн електронних адрес клієнтів.
За останні 5 років частка Gmail в Україні зросла втричі через відмову українців від використання російських поштових служб.
За даними дослідження, на початку січня 2020 року 67,2% всіх e-mail українців припадає на загальновизнаний у світі Gmail. Українськими компаніями електронної пошти користуються 13% жителів країни, ще 13,7% e-mail українців – російські поштові сервіси.
Для порівняння: у січні 2015 року 64% всіх e-mail українців припадало на російські поштові сервіси, українськими компаніями електронної пошти користувалися 14% жителів України та приблизно стільки ж було користувачів Gmail.
Нагадують, щоб першими отримувати важливу інформацію від банку, клієнти ПриватБанку можуть залишити свій e-mail на сторінці pb.ua/email. Як зазначають у банку, ПриватБанк не займається спамом, електронною поштою клієнти дізнаються про нові акції, персональні пропозиції та інші важливі новини банку.
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Про це повідомили в ПриватБанку, де проаналізували понад 6,5 млн електронних адрес клієнтів.
За останні 5 років частка Gmail в Україні зросла втричі через відмову українців від використання російських поштових служб.
За даними дослідження, на початку січня 2020 року 67,2% всіх e-mail українців припадає на загальновизнаний у світі Gmail. Українськими компаніями електронної пошти користуються 13% жителів країни, ще 13,7% e-mail українців – російські поштові сервіси.
Для порівняння: у січні 2015 року 64% всіх e-mail українців припадало на російські поштові сервіси, українськими компаніями електронної пошти користувалися 14% жителів України та приблизно стільки ж було користувачів Gmail.
Нагадують, щоб першими отримувати важливу інформацію від банку, клієнти ПриватБанку можуть залишити свій e-mail на сторінці pb.ua/email. Як зазначають у банку, ПриватБанк не займається спамом, електронною поштою клієнти дізнаються про нові акції, персональні пропозиції та інші важливі новини банку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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