11 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає юрист, громадський діяч Андрій Гаврищук (на фото).
Також особисте свято в депутата Волинської обласної ради Олександра Курилюка.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Федір та Василь.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!
Сьогодні відзначається Міжнародний день гір.
Іnternational Mountain Day був встановлений за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН у 2003 році.
11 грудня 1966 року наказом Міністра автомобільної промисловості СРСР Луцький машинобудівний завод перейменовували на автомобільний.
Цей день у 2013 році в Україні був "гарячим" на події Євромайдану у Києві: вночі силовики атакували активістів Майдану і назвали акцію "заходами з благоустрою".
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Також особисте свято в депутата Волинської обласної ради Олександра Курилюка.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Федір та Василь.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!
Сьогодні відзначається Міжнародний день гір.
Іnternational Mountain Day був встановлений за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН у 2003 році.
11 грудня 1966 року наказом Міністра автомобільної промисловості СРСР Луцький машинобудівний завод перейменовували на автомобільний.
Цей день у 2013 році в Україні був "гарячим" на події Євромайдану у Києві: вночі силовики атакували активістів Майдану і назвали акцію "заходами з благоустрою".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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