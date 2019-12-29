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11 січня на Волині: гортаючи календар

11 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає юрист, громадський діяч Андрій Гаврищук (на фото).

Також особисте свято в депутата Волинської обласної ради Олександра Курилюка.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Федір та Василь.

Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!

Сьогодні відзначається Міжнародний день гір.

Іnternational Mountain Day був встановлений за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН у 2003 році.

11 грудня 1966 року наказом Міністра автомобільної промисловості СРСР Луцький машинобудівний завод перейменовували на автомобільний.

Цей день у 2013 році в Україні був "гарячим" на події Євромайдану у Києві: вночі силовики атакували активістів Майдану і назвали акцію "заходами з благоустрою".

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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