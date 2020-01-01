Повідомили суми компенсацій, які виплатять родинам загиблих українців в Ірані

Олексій Гончарук.



Кабінет міністрів України виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у відеозверненні, оприлюдненому в суботу, 11 січня, - пише



"Уряд виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги і проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції... Авіакомпанія МАУ відповідно до колективного договору здійснить виплати сім'ям членів екіпажу", - сказав глава уряду.



Він запевнив, що держава надасть всебічну підтримку і допомогу, в тому числі юридичну та фінансову.



Також Гончарук додав, що українські дипломати вже працюють над отриманням компенсацій від іранської сторони.







Нагадаємо, в ніч на 8 січня в Тегерані розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ. Загинули 176 осіб, серед жертв 11 українців. Більшість загиблих - з Ірану та Канади.



А вранці 11 січня іранська влада визнала, що літак МАУ був збитий військовими. Президент країни Хасан Роухані висловив співчуття сім'ям загиблих і пообіцяв покарати винних, а також розпорядився щодо виплати компенсації.



У свою чергу, Володимир Зеленський заявив, що очікує від Тегерана повного визнання провини і готовності до відкритого розслідування, а також виплати компенсацій.

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