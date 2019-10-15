На Волині рятувальники витягнули з водойми авто
Сьогодні, 13:18
Сьогодні, 12 січня, рятувальники у місті Рожище витягнули з водойми легковий автомобіль ВАЗ.
Про це пишуть на сторінці ДСНС у фейсбуці.
О 10:05 до служби 101 надійшов дзвінок від мешканця містечка про те, що в центрі, у водоймі біля церкви знаходиться автомобіль ВАЗ-2106.
Чергова варта ДПРЧ-3 виїхала на місце події. Потужним автомобілем МАЗ за допомогою лебідки рятувальники витягли автомобіль з водойми.
Обставини події з'ясовує поліція.
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Про це пишуть на сторінці ДСНС у фейсбуці.
О 10:05 до служби 101 надійшов дзвінок від мешканця містечка про те, що в центрі, у водоймі біля церкви знаходиться автомобіль ВАЗ-2106.
Чергова варта ДПРЧ-3 виїхала на місце події. Потужним автомобілем МАЗ за допомогою лебідки рятувальники витягли автомобіль з водойми.
Обставини події з'ясовує поліція.
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