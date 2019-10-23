В Україні через грип померла молода породілля
Сьогодні, 15:53
В Україні підтверджено смерть породілля внаслідок ускладнень грипу.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.
"31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку із відшаруванням плаценти проведено кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С", - повідомили медики.
Як зазначили, дитина вижила і сьогодні, 13 січня, із відділення реанімації її було переведено у відділення для недоношених дітей.
"З початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальних випадки внаслідок грипу", - додали медики.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.
"31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку із відшаруванням плаценти проведено кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С", - повідомили медики.
Як зазначили, дитина вижила і сьогодні, 13 січня, із відділення реанімації її було переведено у відділення для недоношених дітей.
"З початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальних випадки внаслідок грипу", - додали медики.
Головне фото - ілюстративне.
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