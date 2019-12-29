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Зеленський підписав закон про визнання Пласту

Зеленський підписав закон про визнання Пласту
Президент Володимир Зеленський у понеділок підписав Закон про визнання і держпідтримку пластового руху в Україні.

Закон регулює діяльність пластунів і скаутського руху в Україні. Вони зможуть отримувати державне фінансування, - пише Кореспондент.

Відповідно до закону, місія пластового, скаутського руху полягає у вихованні дітей і молоді на основі системи цінностей, відбивається в пластовій присязі, скаутській обіцянці, пластовому і скаутському законах, спрямованих на те, щоб зробити світ кращим, таким, в якому люди реалізують себе як особистості і грають конструктивну роль у суспільстві.

Документ дає можливість залучити пластові і скаутські громадські організації до розробки реалізації державних і місцевих програм. Крім того, пластові та скаутські громадські організації зможуть отримувати від держави матеріальну, інформаційну та консультаційну підтримку.

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Теги: Пласт, Зеленський
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