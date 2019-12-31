У Луцьку з нуля відновлюють другий тролейбус. ВІДЕО





Про це розповів Володимир Бабич.



В майстерні депо Луцького підприємства електротранспорту відновлюють тролейбус ПМЗ –Т2. Він на ходу з 1998-го року. Це друга машина, яку тут ремонтують майже з нуля, каже майстер Леонід Старчук.



"Всю обшивку, дах. Все розбираємо до гвинтика, до болтика, потім все по-новому збираємо до купи. Обшивку всю робимо, сидіння відновлюємо, салон оновлюємо. Все по-новому робимо. Всі деталі, які можна, міняємо на нові, якісь робимо реконструкцію і випускаємо новий тролейбус", - зауважив він.



Над реконструкцією тролейбуса працює 12-ро робітників. Зі слів головного інженера підприємства Володимира Бабича, відновлення машини займає місяць.



"Важливо при ремонті – це дві речі. Перша – відремонтувати кузов капітально, дати йому відновлювальний ремонт. І відремонтувати низьковольтні і високовльтні джгути. Крім того, відбувається ремонт агрегатів і вузлів", - наголосив той.



Реконструкція першого тролейбуса коштувала 600 тисяч гривень. Той, який ремонтують зараз, обійдеться у вдвічі меншу суму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку почав курсувати тролейбус, зовнішнє та внутрішнє оздоблення якого повністю відновили на підприємстві електротранспорту. Тепер же взялися ремонтувати другого "рогатого".Про це розповів Суспільному головний інженер підприємстваВ майстерні депо Луцького підприємства електротранспорту відновлюють тролейбус ПМЗ –Т2. Він на ходу з 1998-го року. Це друга машина, яку тут ремонтують майже з нуля, каже майстер Леонід Старчук."Всю обшивку, дах. Все розбираємо до гвинтика, до болтика, потім все по-новому збираємо до купи. Обшивку всю робимо, сидіння відновлюємо, салон оновлюємо. Все по-новому робимо. Всі деталі, які можна, міняємо на нові, якісь робимо реконструкцію і випускаємо новий тролейбус", - зауважив він.Над реконструкцією тролейбуса працює 12-ро робітників. Зі слів головного інженера підприємства Володимира Бабича, відновлення машини займає місяць."Важливо при ремонті – це дві речі. Перша – відремонтувати кузов капітально, дати йому відновлювальний ремонт. І відремонтувати низьковольтні і високовльтні джгути. Крім того, відбувається ремонт агрегатів і вузлів", - наголосив той.Реконструкція першого тролейбуса коштувала 600 тисяч гривень. Той, який ремонтують зараз, обійдеться у вдвічі меншу суму.

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