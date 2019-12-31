У Луцьку з нуля відновлюють другий тролейбус. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
У Луцьку почав курсувати тролейбус, зовнішнє та внутрішнє оздоблення якого повністю відновили на підприємстві електротранспорту. Тепер же взялися ремонтувати другого "рогатого".
Про це розповів Суспільному головний інженер підприємства Володимир Бабич.
В майстерні депо Луцького підприємства електротранспорту відновлюють тролейбус ПМЗ –Т2. Він на ходу з 1998-го року. Це друга машина, яку тут ремонтують майже з нуля, каже майстер Леонід Старчук.
"Всю обшивку, дах. Все розбираємо до гвинтика, до болтика, потім все по-новому збираємо до купи. Обшивку всю робимо, сидіння відновлюємо, салон оновлюємо. Все по-новому робимо. Всі деталі, які можна, міняємо на нові, якісь робимо реконструкцію і випускаємо новий тролейбус", - зауважив він.
Над реконструкцією тролейбуса працює 12-ро робітників. Зі слів головного інженера підприємства Володимира Бабича, відновлення машини займає місяць.
"Важливо при ремонті – це дві речі. Перша – відремонтувати кузов капітально, дати йому відновлювальний ремонт. І відремонтувати низьковольтні і високовльтні джгути. Крім того, відбувається ремонт агрегатів і вузлів", - наголосив той.
Реконструкція першого тролейбуса коштувала 600 тисяч гривень. Той, який ремонтують зараз, обійдеться у вдвічі меншу суму.
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Про це розповів Суспільному головний інженер підприємства Володимир Бабич.
В майстерні депо Луцького підприємства електротранспорту відновлюють тролейбус ПМЗ –Т2. Він на ходу з 1998-го року. Це друга машина, яку тут ремонтують майже з нуля, каже майстер Леонід Старчук.
"Всю обшивку, дах. Все розбираємо до гвинтика, до болтика, потім все по-новому збираємо до купи. Обшивку всю робимо, сидіння відновлюємо, салон оновлюємо. Все по-новому робимо. Всі деталі, які можна, міняємо на нові, якісь робимо реконструкцію і випускаємо новий тролейбус", - зауважив він.
Над реконструкцією тролейбуса працює 12-ро робітників. Зі слів головного інженера підприємства Володимира Бабича, відновлення машини займає місяць.
"Важливо при ремонті – це дві речі. Перша – відремонтувати кузов капітально, дати йому відновлювальний ремонт. І відремонтувати низьковольтні і високовльтні джгути. Крім того, відбувається ремонт агрегатів і вузлів", - наголосив той.
Реконструкція першого тролейбуса коштувала 600 тисяч гривень. Той, який ремонтують зараз, обійдеться у вдвічі меншу суму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Да скільки можна?! Беріть кредити, пишіть програми і купуйте нові, а не витрачаєте гроші на цей мотлох, ще сюжети знімають... Не соромно?!
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