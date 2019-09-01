У Рівному водій побився з пасажиром через 1000-гривневу купюру. ВІДЕО





Відео бійки опублікували у facebook і, за словами користувачів соцмережі, причиною конфлікту стала 1000-гривнева банкнота, якою хотів розрахуватися пасажир, - пише



Як розповів начальник управління інфраструктури Рівненської ОДА Федір Мисюра, поки ніхто з учасників сутички до них не звернувся:



"Винуваті двоє. Якщо пасажир заходить до автобуса і має лише крупні купюри, то він повинен завчасно попередити водія. І уточнити, чи буде у водія здача. Бо давати такі гроші при виході неправильно.

Достеменно зараз невідомо, що стало причиною конфлікту, але я би хотів їх запросити до себе і провести з ними роботу".



Своєю чергою він зауважив, що подібні конфлікти бувають вкрай рідко.



За чотири роки його роботи на посаді було лише одне звернення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасажир і водій побилися на автовокзалі у Рівному.Відео бійки опублікували у facebook і, за словами користувачів соцмережі, причиною конфлікту стала 1000-гривнева банкнота, якою хотів розрахуватися пасажир, - пише Радіо Трек Як розповів начальник управління інфраструктури Рівненської ОДА Федір Мисюра, поки ніхто з учасників сутички до них не звернувся:"Винуваті двоє. Якщо пасажир заходить до автобуса і має лише крупні купюри, то він повинен завчасно попередити водія. І уточнити, чи буде у водія здача. Бо давати такі гроші при виході неправильно.Достеменно зараз невідомо, що стало причиною конфлікту, але я би хотів їх запросити до себе і провести з ними роботу".Своєю чергою він зауважив, що подібні конфлікти бувають вкрай рідко.За чотири роки його роботи на посаді було лише одне звернення.

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