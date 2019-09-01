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У Рівному водій побився з пасажиром через 1000-гривневу купюру. ВІДЕО

У Рівному водій побився з пасажиром через 1000-гривневу купюру. ВІДЕО
Пасажир і водій побилися на автовокзалі у Рівному.

Відео бійки опублікували у facebook і, за словами користувачів соцмережі, причиною конфлікту стала 1000-гривнева банкнота, якою хотів розрахуватися пасажир, - пише Радіо Трек.

Як розповів начальник управління інфраструктури Рівненської ОДА Федір Мисюра, поки ніхто з учасників сутички до них не звернувся:

"Винуваті двоє. Якщо пасажир заходить до автобуса і має лише крупні купюри, то він повинен завчасно попередити водія. І уточнити, чи буде у водія здача. Бо давати такі гроші при виході неправильно.
Достеменно зараз невідомо, що стало причиною конфлікту, але я би хотів їх запросити до себе і провести з ними роботу".

Своєю чергою він зауважив, що подібні конфлікти бувають вкрай рідко.

За чотири роки його роботи на посаді було лише одне звернення.



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Теги: Рівне, бійка, водій
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Коментарі 1
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Якщо водій може брати гроші,то він зобов'язаний мати здачу,так як і будь який заклад торгівлі...
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